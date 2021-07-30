Palit не советует покупать видеокарты после майнинга и даёт советы начинающим геймерам
После запрета на майнинг в Китае, немалое количество видеокарт хлынуло на местный вторичный рынок. Поскольку геймеров в Поднебесной много, большая часть подобной продукции растворилась внутри страны, но процесс отключения ферм наблюдался по всему миру. Всему виной нестабильность Эфира, что снизило эффективность добычи криптовалюты, повышая риски в связи с затяжным падением цены на видеокарты. Многие майнеры полагали, что нужно избавляться от ферм сегодня, поскольку уже завтра карты могут стоить гораздо дешевле.
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В связи с появлением на вторичке большого количества шахтёрских видеокарт, многие стоят перед выбором: переплачивать десятки тысяч рублей за новую модель, или попытать счастья с бывшей в употреблении карточкой. Однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку нам сложно отвергать аргументы в поддержку обеих сторон, но это не значит, что у самих производителей нет собственного мнения по этому вопросу. Так, недавно свою позицию высказали представители компании Palit. Они прошлись по основным моментам, отметив краеугольные темы покупки видеокарты на вторичном рынке.
Прежде всего, представители Palit отмечают, что у них нет возможности доказать, что видеокарта добывала криптовалюту. Всё дело в том, что многие майнеры подходят к вопросу размещения и работы фермы, что называется с особым пристрастием. Так, они понижают тактовые частоты графического чипа, что позволяет снизить энергопотребление, а после немного разогнать карточку, обеспечив отличный хешрейт и стабильную работу всей системы. Это значит, что даже после пребывания на ферме видеокарты производства Palit не теряют гарантию. Но это не относится к модифицированным версиям.
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Прежде всего представители компании отмечают, что после активной работы 24/7 наблюдается снижение производительности видеокарты. В среднем показатель достигает 10% в год, что увеличивается с возрастом, а старые бойцы после трёх лет больше похожи на выжатый лимон. Не стоит покупать видеокарты с кастомным кулером или любом другим вмешательством в работу штатных систем. Это приведёт к потере гарантии. Мало того, если майнер заменял кулер, то на это была веская причина, которая могла заключаться в перегреве чипа или любых других сюрпризах. Palit заявляет, что покупка видеокарты на вторичном рынке – это лотерея. Стоит понимать, что очень часто отличить горелую переделку от обычной карты просто нереально. Майнеры прибегают к помощи специалистов, оснащающих подобные видеокарты оригинальными кулерами и даже находят фирменную упаковку. В таком случае лучше покупать продукт, на который ещё не завершилась гарантия. В случае проблем – это позволит вам не остаться в минусе.
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