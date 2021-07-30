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После запрета на майнинг в Китае, немалое количество видеокарт хлынуло на местный вторичный рынок. Поскольку геймеров в Поднебесной много, большая часть подобной продукции растворилась внутри страны, но процесс отключения ферм наблюдался по всему миру. Всему виной нестабильность Эфира, что снизило эффективность добычи криптовалюты, повышая риски в связи с затяжным падением цены на видеокарты. Многие майнеры полагали, что нужно избавляться от ферм сегодня, поскольку уже завтра карты могут стоить гораздо дешевле.

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В связи с появлением на вторичке большого количества шахтёрских видеокарт, многие стоят перед выбором: переплачивать десятки тысяч рублей за новую модель, или попытать счастья с бывшей в употреблении карточкой. Однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку нам сложно отвергать аргументы в поддержку обеих сторон, но это не значит, что у самих производителей нет собственного мнения по этому вопросу. Так, недавно свою позицию высказали представители компании Palit. Они прошлись по основным моментам, отметив краеугольные темы покупки видеокарты на вторичном рынке.

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Прежде всего, представители Palit отмечают, что у них нет возможности доказать, что видеокарта добывала криптовалюту. Всё дело в том, что многие майнеры подходят к вопросу размещения и работы фермы, что называется с особым пристрастием. Так, они понижают тактовые частоты графического чипа, что позволяет снизить энергопотребление, а после немного разогнать карточку, обеспечив отличный хешрейт и стабильную работу всей системы. Это значит, что даже после пребывания на ферме видеокарты производства Palit не теряют гарантию. Но это не относится к модифицированным версиям.

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Прежде всего представители компании отмечают, что после активной работы 24/7 наблюдается снижение производительности видеокарты. В среднем показатель достигает 10% в год, что увеличивается с возрастом, а старые бойцы после трёх лет больше похожи на выжатый лимон. Не стоит покупать видеокарты с кастомным кулером или любом другим вмешательством в работу штатных систем. Это приведёт к потере гарантии. Мало того, если майнер заменял кулер, то на это была веская причина, которая могла заключаться в перегреве чипа или любых других сюрпризах. Palit заявляет, что покупка видеокарты на вторичном рынке – это лотерея. Стоит понимать, что очень часто отличить горелую переделку от обычной карты просто нереально. Майнеры прибегают к помощи специалистов, оснащающих подобные видеокарты оригинальными кулерами и даже находят фирменную упаковку. В таком случае лучше покупать продукт, на который ещё не завершилась гарантия. В случае проблем – это позволит вам не остаться в минусе.