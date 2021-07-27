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Пока геймеры ждали хороших новостей, случился резкий скачок роста цены на Биткоин. На прошлой неделе первая криптовалюта торговалась на отметке 30 000 долларов, а вчера достигала 40 000, что вызвало панику на рынке и стало триггером для закрытия коротких сделок. Доходность майнинга растёт, а значит нет никакого смысла в снижении цен на видеокарты. К сожалению, эту простую логическую последовательность способны выстроить не только мы с вами, но и крупные торговые сети по всему миру. Как сообщается, начиная со второй половины мая и весь июнь наблюдалось резкое снижение стоимости видеокарт по всему миру. Отдельные позиции дешевели в несколько раз, а больше всех упали цены на GeForce RTX 3080. Данная видеокарта долгое время считалась самой выгодной для добычи Эфира, что привело к тому, что отпускная стоимость отдельных моделей вросла до 300 000 рублей на российском рынке и свыше 4000 евро в магазинах Европы.

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На данный момент эксперты заявляют, что падение цен на видеокарты прекратилось. Есть несколько причин: во-первых, крупные поставщики, производители и торговые сети полагают, что Эфир может снова подорожать, что приведёт к оживлению майнеров по всему миру. Во-вторых, многим просто не хочется терять деньги или уходить в ноль. Ситуация такова, что многие магазины совершали закупки с большой надбавкой, поскольку на рынке наблюдался дефицит. Это значит, что, учитывая накладные расходы, выйти в плюс получится только у тех, кто делал закупки ещё в начале года.

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Китайские аналитики констатируют, что цены перестали опускаться не только в Европе, но и в Поднебесной. Судя по всему, распродажи ферм завершились, а новых поступлений недостаточно. Отдельно указывается, что небольшое снижение стоимости заметно только на видеокарты NVIDIA LHR. Это новая серия, которая получила аппаратную блокировку, снижающую эффективность в добыче Эфира.

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Мечтать о возвращении видеокарт к рекомендованным ценам преждевременно. Особенно тревожно выглядит текущее подорожание Биткоина. На момент написания данного материала, он снова вернулся к росту и стоит 38 000 долларов. Эфир оценивается чуть дешевле 2300 долларов. Пока этого недостаточно для массовой активности майнеров, но даже топтание на месте – это не то, на что мы с вами надеялись.