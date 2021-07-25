Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Появление видеокарт NVIDIA с блокировкой майнинга (LHR) оказало на рынок огромное влияние. К примеру, GeForce RTX 3080 потеряли до 30 000 рублей сразу же после поступления в магазины первых партий LHR. Куда интереснее положение с GeForce RTX 3060 Ti. Многие модели сегодня в рознице доступны начиная с 75 000 рублей, а значит они за полтора месяца скинули половину цены. Нам, как всегда, хотелось бы большего, но даже это даёт возможность отдельным энтузиастам купить игровую модель с большой скидкой уже сегодня. Но далеко не все ищут выгоду в магазине. Так, некоторые предпочитают обращаться к перекупщикам на Авито. Что же, сегодня это очень даже оправдано.

реклама

Стоит понимать, что мы не предлагаем нашим читателям брать видеокарты в одном из указанных мест, по нашему мнению, покупать видеокарту сегодня вообще не стоит. Дождитесь конца года, когда ожидается резкий приток видеокарт после майнинга, поскольку с 1 декабря эффективность добычи станет на 50% хуже, чем сегодня. Тем, кому не в терпёж, предлагаем просто ознакомиться с существующими предложениями.

анонсы и реклама MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки Еще одна 3060 Ti даже дешевле Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Интереснее всего цены у небольших магазинов, которые торгуют серыми видеокартами GeForce RTX 3060 Ti. Такие товарищи не платят налоги, поэтому могут себе позволить большие скидки. Если вас не пугает шанс остаться без гарантии, а также общение с сомнительными типами (а на Авито таких предостаточно), то лучше времени просто не найти. Мы рекомендуем не давать предоплату, но во многих случаях это не актуально, ведь в объявлении указано место продажи. Обычно это небольшие точки у метро, где курсирует много народу и куда легко добраться с любой точки города. Дешевле 62 тысяч рублей мы предложения не нашли, но и это на 15 000 дешевле крупной розницы.

реклама

Отдельные товарищи пытаются хвататься за соломинку, грозно заявляя, что ниже 65 000 они своё сокровище не отдадут. Что же, уже на следующей неделе видеокарты в магазинах могут подешеветь ниже 70 000, посмотрим, что скажут эти ребята тогда. Есть и такие, кто купил несколько видеокарт через знакомых по выгодной цене и пытается их продать с небольшой накруткой. Но в целом лёд тронулся. Цены у перекупщиков падают, многие уже приготовились отдавать GeForce RTX 3060 Ti ниже 60 000, а кто-то просто игнорирует тенденции рынка. Следующая неделя принесёт гораздо больше видеокарт LHR на российский рынок. Именно количество подобной продукции будет влиять на конечную стоимость на Авито и в рознице.