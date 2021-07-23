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Лучшее, что могло случиться на рынке видеокарт, это выход серии LHR от NVIDIA. Мы уже неоднократно поднимали эту тему. К примеру, сегодня выяснилось, что пока ждать массового появления в магазинах подобных видеокарт слишком ранок. Так, производители продолжают получать обычные версии графических чипов GeForce RTX 3070 несмотря на то, что на календаре уже конец июля. Аналитики предполагают, что нужно просто дождаться, пока у NVIDIA окончатся все GPU без антимайнерской защиты. Как только это случится, мы сможем увидеть ещё больше скидок. Кстати, серия LHR медленно, но верно движется в сторону российского рынка. На этот раз она добралась до GeForce RTX 3080.

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Если заглянуть в Ситилинк, то можно убедиться в том, что большая часть видеокарт без защиты от майнеров стоит на 30 000 рублей дороже моделей с приставкой LHR. Это говорит только о том, что потенциальным майнерам подобные видеокарты просто не нужны. Давайте изучим несколько вариантов. GeForce RTX 3080 производства MSI максимально близка к эталонной. Она требует всего 2 разъёма питания по 8 пин, а также блока на 750 Вт. Несмотря на это она обеспечивает ультимативное количество fps в современных играх и сможет служить своему владельцу много лет. Сегодня купить такую карту можно за 155 000 рублей.

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На 5 тысяч дороже стоит видеокарта производства GIGABYTE. Она получила более высокие тактовые частоты, вкупе с аналогичными требованиями по питанию. За 160 000 вы получите несколько дополнительных кадров, а также шанс разогнать графический чип на сотню МГц.

Если вы привыкли получать максимальный заводской разгон из коробки, то стоит приглянуться к GeForce RTX 3080 серии SUPRIM X производства MSI. Здесь вас ждёт буст до 1920 МГц, что обеспечено дорогой системой питания и качественным охлаждением. За высокую тактовую частоту придётся заплатить наличием более мощного блока питания на 850 Вт и тремя разъёмами для подключения на 8 пин.





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Отметим, что цены далеки от рекомендованных, но приход серии LHR уже оказал влияние на российский рынок. Дешевеют как видеокарты GeForce RTX 3060, так и GeForce RTX 3080. Как только подобных решений станет больше, можно надеяться на очередное падение цен. К сожалению, мы уже констатировали, что до этого ещё пару месяцев, ведь видеокарты не появляются на пустом месте, а партнёры NVIDIA и сама компания не может себе позволить выбросить видеокарты без антимайнерской защиты.