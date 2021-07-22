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Когда в начале мая криптовалюты ставили рекорд за рекордом, а инвесторы скупали Биткоины на сотни миллионов долларов казалось, что мы не увидим нормальных цен на видеокарты ещё очень и очень долго. Сегодня мы живём в абсолютно ином мире, ведь стоимость абсолютно всех видеокарт упала больше чем в 2 раза по сравнению с серединой июня. В последнее время эксперты заявляли, что падение цен замедлилось, поскольку NVIDIA опасается перенасыщения рынка. Что же, пока мы не увидели никакого замедления, а вот очередное падение стоимости снова подоспело. Не верите? Дело в том, что до российских магазинов добрались видеокарты серии LHR. Это аналоги уже присутствующих на рынке моделей с урезанным хешрейтом. Это значит, что майнер никогда не возьмёт такую карточку, пусть даже они поступят в продажу с большой скидкой.

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То, что не нужно майнерам, отлично подходит для геймеров. Серии GeForce RTX 3070/3080 Ti уже доказали перспективность видеокарт с блокировкой хешрейта, а появления GeForce RTX 3060 Ti многие ждали с середины июня. Дождались. Видеокарты доступны по цене от 75 990 рублей и выше. Наиболее привлекательно выглядит карточка производства GIGABYTE, которая может похвастать продуманной системой охлаждения и привлекательным дизайном. Теоретически, её можно разогнать на пару десятков МГц, что даст несколько fps даже в самых сложных играх и рабочих задачах. Отдельные модели GeForce RTX 3060 Ti LHR подешевели на 25%, что очень неплохо, ведь ранее купить подобную карточку можно было за 130 000 и дороже.

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Резко упали в цене и обычные GeForce RTX 3060 из новой серии LHR. Самая дешёвая модель производства Palit теперь стоит 57 000 рублей, но есть и боле прокачанные карты, за которые придётся доплатить пару тысяч рублей. К примеру, GIGABYTE предлагает мощную карту с огромным запасом прочности за 59 990 рублей со скидкой в 21%.

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На сладкое GeForce RTX 3080 Ti. Одна из наиболее мощных видеокарт производства MSI за последнее время подешевела на 50 000 рублей. Если все вышеуказанные модели представляют собой компромисс, то здесь вам не нужно выбирать или высокое разрешение дисплея или высокие настройки графики. 4К на ультрах гарантированы. Стоимость соответствующая, ведь NVIDIA установила на GeForce RTX 3080 Ti рекомендованную цену в РФ на уровне 117 000 рублей. Очевидно, что дешеветь такая видеокарта будет медленно, а значит есть смысл задуматься о покупке не теряя лишнего времени.