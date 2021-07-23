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Последний месяц на криптовалютном рынке царит настоящий штиль. Время от времени крупная рыба устраивает краткосрочное ралли, но многие уже привыкли к подобным ситуациям и не обращают внимания на небольшие колебания Биткоина. Инвесторы замерли, ожидая либо роста стоимости цифровых денег, что неминуемо приведёт к очередному бычьему сезону, либо падения, сигнализирующего о том, что с криптовалютами пора заканчивать. Для многих из них Биткоин – это просто игра, позволяющая быстро приумножить вложения, ну а для некоторых – настоящая трагедия, которая приводит к разорению и огромным долгам перед банком. Всё это чуждо таким людям, как Илон Маск. Позавчера он играючи поднял стоимость Биткоина выше 30 000 долларов, ну а сегодня ралли продолжилось.

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Удивительно, но некоторые эксперты полагают, что движение вверх сохранится. Всё дело в конференции The B Word, на которой и выступал ранее Илон Маск. Кроме главы Tesla, там появилось множество известных лиц, неоднократно озвучивавших своё отношение к Биткоину. Эксперты ждали от Илона Маска громких заявлений, но так ничего и не получили. Миллиардер отшутился, а на все конкретные вопросы просто не стал отвечать. К примеру, мы так и не узнали, сколько на его счету Биткоинов и Эфира. Мало того, он не устаёт рекламировать Догикоин, что говорит о наличии немалого капитала в данной криптовалюте.

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Вообще отдельные эксперты полагают, что сегодня самое время для роста. Дело в том, что инвестиционная активность понемногу оживает. Мир приходит в себя после пандемии коронавируса. В данном случае не так важно, что летом нас ожидает третья волна. Трейдерам куда интереснее текущая прибыль, что может отражаться на курсе в ближайшее время. К примеру, Антон Кравченко, выполняющий обязанности CEO Xena Financial Systems, уверяет, что первая криптовалюта может как подорожать до 40 тысяч, так и вернуться к прежним отметкам, но уж точно не подешевеет.

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Кстати, вслед за Биткоином подорожали и другие альткоины. Как обычно, повысился курс Эфириума. На момент написания материала, он торгуется выше 2000 долларов. Аналитики полагают, что в последнее время авторитет Илона Маска и других громких лиц на криптовалютном рынке стал не так высок, как раньше, а значит реальных изменений в цене мы не увидим. Кому верить, решайте сами, а мы предлагаем подождать, что же случится на самом деле.