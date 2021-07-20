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Другое

Снижение цены Эфира привело к резкому падению доходов майнеров – GeForce 3080 окупается за 17 мес

Эфир падает, а майнеры продолжают терять деньги
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В последнее время криптовалютный рынок замер. Нельзя сказать, чтобы активность совсем прекратилась. Можно даже заявить, что наоборот – активизировались Киты, скупающие Биткоин на сотни тысяч долларов. Тем не менее даже крупная рыба не способна так всколыхнуть рынок, как сотни тысяч трейдеров и майнеров, сбрасывающих миллиарды долларов в попытке спасти хоть часть вложенных средств. Поскольку Эфир не подавал признаков жизни, прекратилось и удешевление видеокарт. Логика простая: зачем скидывать цены, если криптовалюта завтра может подорожать, что позволит заработать на этом деле дополнительные деньги. Ну а самым неприятным сюрпризом стали новости о приостановке отгрузки видеокарт NVIDIA партнёрам. Если эта информация подтвердится, то скидок мы не увидим ещё долго.

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Хотя, судя по тому, что происходит с криптовалютами, всё может быть. Итак, сегодня лёд тронулся. На момент написания данного материала Эфир стоил 1745 долларов, а кривая медленно, но уверенно стремится вниз. Очевидно, что это не могло не сказаться на доходах майнеров, которые в последнее время и без того ностальгически грустят, вспоминая богатый на прибыль май текущего года. Начнём наши расчёты с фермы из 8 видеокарт GeForce RTX 3080. Как видите, столь дорогостоящее оборудование позволяет заработать 40.68 доллара за сутки. Это эквивалентно 1220 долларам за месяц на ферму или 152 доллара (11 300 рублей) за тот же период на одной такой карте.

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Если принять во внимание, что средняя по цене GeForce RTX 3080 производства ASUS составляет 190 000 (а это ещё и по скидке), то окажется, что вернуть вложения в данную карточку можно за 17 месяцев. Как вы понимаете, надеяться на такой длительный срок глупо, поскольку ситуация меняется на глазах. К примеру, только недавно Китай был центром криптовалют, а сегодня всех майнеров выгнали, а фермы закрыли.

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GeForce RTX 3060 Ti также пользуется высоким спросом среди майнеров. Как видите, полноценная ферма из таких видеокарт зарабатывает 26.93 доллара в сутки, или 808 долларов в месяц, что соответствует 101 доллару (7500 рублей) на одну видеокарту. Видеокарта производства GIGABYTE стоит 90 000, что позволяет вернуть расходы на создание фермы за 12 месяцев. Очевидно, что более дешёвая GeForce RTX 3060 Ti выгоднее, но это в любом случае нереалистично, ведь ещё пару месяцев назад майнеры могли отбить вложения за три месяца, даже учитывая гигантские цены на постройку фермы.

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Eger
18:00
На данную минуту за 15 месяцев. Zelot опять наярил куйню.
Снижение цены Эфира привело к резкому падению доходов майнеров – GeForce 3080 окупается за 17 мес
12sunflowers
17:58
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GO!
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Талгат Шамсутдинов
17:57
Мой 5 5600х гонится до 4650 по всем , Так что сосни там у Моего братана - разрешаю.
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
Артём Кузьменко
17:56
Lhr ни чего не зарабатывает и не окупается вообще и поэтому не нужна ни майнерам ни геймерам
Снижение цены Эфира привело к резкому падению доходов майнеров – GeForce 3080 окупается за 17 мес
Эдгар Кот
17:56
Ну к 26 году скорее всего эфир уже на 2.0 перейдет все таки, будет другая крипта на гпу майнится в те годы явно. Но а целом это и правда так, что с годами можно наращивать мощности. Но и нет ничего пл...
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для нашего региона будет дистрибутив без tpm 2.0, w11 можно ставить на более старые ведра. успокойтесь уже
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