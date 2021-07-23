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Ожидание видеокарты Radeon RX 6600 XT затянулось. Первоначально слухи о ней появились ещё в феврале, когда NVIDIA готовилась к выходу GeForce RTX 3060. Увы, прошёл, март, за ним апрель, а на дворе конец июля. Есть сведения, что подобная видеокарта появится в магазинах в августе, но точных данных на этот счёт нет. Ещё больше вопросов вызывают данные о производительности новинки. Теоретически, она станет конкурировать с GeForce RTX 3060, но достоверных сведений об её скорости нет. А вот о том, что количество доступных видеокарт будет гораздо больше обычного, известно. Вообще для всех тех, кто ждёт больших скидок на подобные модели, есть хорошие новости. Как сообщается, NVIDIA не планирует отдавать пальму первенства в руки AMD.

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Так, сегодня зелёные активно накапливают складские запасы графических чипов GeForce RTX 3060. Учтите, что это будут специальные версии LHR, которые автоматически получат 50% блокировку хешрейта в популярной криптовалюте Эфириум. Эта уловка сделает видеокарты NVIDIA дешевле за счёт полного отсутствия к ним интереса со стороны фермеров. А вот Radeon RX 6600 XT будет куда привлекательнее для майнеров. Эксперты ожидают, что подобное противостояние приведёт к ощутимому снижению цен в среднем ценовом сегменте. Вот только очень сильно опускать стоимость Radeon RX 6600 XT красные не смогут. Всё дело в доступности подходящих чипов.

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Известно, что все графические чипы текущего поколения NVIDIA производятся на мощностях Samsung. Первоначально это вызвало массу критики в сторону компании, поскольку производитель из Южной Кореи явно не справлялся с поставками в первые месяцы. Как выяснилось, полупроводниковый кризис привёл к тому, что перегруженная заказами TSMC и вовсе не может выпускать GPU для нового поколения видеокарт на архитектуре RDNA 2. Это ощутимо повлияло на почти полное отсутствие предложений AMD на рынке, а поступающие модели сильно ограничены в количестве, в то время как NVIDIA продолжает наращивать количество новых видеокарт.

Эксперты полагают, что некоторые модели GeForce RTX 3060 могут подешеветь, а конечная стоимость в магазинах опуститься до рекомендованной. Такое развитие событий возможно только при условии, что анонс Radeon RX 6600 XT не окажется бумажным, ведь тогда NVIDIA снова будет не с кем конкурировать, а значит и цены опускать нет никакого смысла.