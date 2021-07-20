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AMD может выпустить Radeon RX 6600/XT 11 августа по цене от 400 долларов

Обе видеокарты пока выглядят слишком дорогими
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Отношение компании к своим потенциальным покупателям видно невооружённым взглядом. К примеру, NVIDIA изо всех сил старается изменить статус-кво, когда большая часть видеокарт достаётся майнерам, а остатки уходят перекупщикам. С этой целью выпустили специальную серию с урезанных хешрейтом, что уже дало свои плоды. Назвать политику NVIDIA идеальной не поворачивается язык, но если сравнивать с AMD, то последняя просто игнорирует обычных геймеров. Мало того что львиная доля графических чипов уходит на игровые приставки, так теперь ещё и появились другие клиенты. К примеру, видеокарта Radeon RX 6600 XT появилась в машине Tesla Model S Plaid задолго до её официального анонса. Любопытная ситуация и с портативной консолью Steam Deck. Внутри находится неизвестный графический чип на основе новой архитектуры RDNA 2, который уступает по производительности Radeon RX 6600 XT и может быть ничем иным как Radeon RX 6600, или её урезанной версией.

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Предзаказы Steam Deck бьют рекорды, а ведь эти видеокарты могли попасть геймерам на настольный рынок компьютеров. Всё это значит только одно: AMD мало волнует кому продать свою продукцию, лишь бы выгода была максимальной. Как бы там ни было, похоже, что мы всё же увидим новую серию в продаже. Пока питать иллюзий не стоит, ведь вся линейка Radeon 5000 вышла небольшим тиражом и представлена гораздо меньше, чем конкурирующая GeForce RTX 3000. Информации о доступности нет, поэтому количество моделей на рынке может оказаться незначительным. Источники уверяют, что обе видеокарты поступят в продажу 11 августа. При этом они отмечают, что это может случиться и раньше

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Очень странно выглядит и явно завышенная цена на Radeon RX 6600 ХТ. AMD планирует предлагать её в качестве премиального решения для игр в разрешении 2К. Как вы понимаете, премиальный шильдик всегда требует особой цены, и она будет: 399 долларов. Ожидается, что производительность данной модели будет на уровне видеокарты прошлого поколения Radeon RX 5700 ХТ с сохранением прежней цены.

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Radeon RX 6600 предназначается для менее требовательных геймеров и сможет запускать игры в разрешении 1080р. Гадать о цене данного продукта бесполезно, а ориентировочные характеристики можно посмотреть выше в таблице. Положение дел таково, что мы даже не знаем сколько видеопамяти поставит AMD на младшую версию Radeon RX 6600. Это может быть как 4, так и 8 Гб.

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