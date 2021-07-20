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Первые тесты геймерской Radeon RX 6600 XT подтвердили её превосходство над GeForce RTX 3070 Ti

Radeon RX 6600 XT оказалась быстрее более дорогой GeForce RTX 3070 Ti в тесте Ludashi
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AMD не спешит развивать свою линейку видеокарт нового поколения. Создаётся такое ощущение, что выход Big Navi был больше предназначен для инвесторов, чем для геймеров. Инженеры доказали способность производить действительно быстрые продукты, которые почти не уступают NVIDIA, а дальше хоть трава не расти. Сегодня большая часть мощностей AMD работает на благо консольщиков, которые уже заждались новенькую PlayStation 5 или Xbox Series X. Ажиотаж вокруг первой такой, что даже спустя более чем полгода с начала продаж найти её в рознице невозможно.

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Линейка настольных видеокарт AMD выглядит скудно. Это флагманская Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT, получившая идеальное соотношение между производительностью и ценой, Radeon RX 6800, представляющая собой несбывшиеся мечты геймеров, а также Radeon RX 6700 XT. Последняя могла бы стать суперхитом, но её, как и других моделей, почти не завозят в магазины, а доступные в продаже карты стоят куда больше, чем прямые аналоги NVIDIA. Radeon RX 6900 XT держится на уровне GeForce RTX 3090,но можно найти близкие к эталонным моделям немного дешевле. 

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Сегодня стало известно о планах AMD выпустить две видеокарты. Это будут Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600. О последней известно крайне мало, а вот первая должна получить 192-битную шину и 12 Гб видеопамяти GDDR6. По крайней мере так казалось до текущего момента, ведь в сети появились первые тесты и фотографии Radeon RX 6600 XT. Сомневаться в 8 Гб памяти не приходится, ведь такие данные указаны на этикетке самой видеокарты, а вот графический чип Navi 23 постоянно претерпевает какие-то изменения, от одного слуха к другому. Именно поэтому мы оставим эту тему в покое и перейдём к результатам. Как видите, в довольно редком тесте под названием Ludashi новинка слегка опережает более дорогую GeForce RTX 3070 Ti. Неясно, как можно всё это понимать, ведь даже более мощная Radeon RX 6700 XT уступает данной видеокарте NVIDIA.

Данная версия Radeon RX 6600 XT представляет собой бюджетную модель с двумя вентиляторами. Скорее всего, этого будет достаточно для энергоэффективной модели со 128-битной шиной. Больше подробностей о видеокарте представлено не было, а эксперты полагают, что она поступит в продажу 11 августа с анонсом в последних числах июля. Неясно сможет ли данная карта хоть как-то улучшить положение AMD на рынке. В любом случае конкуренция усилится, вот только чтобы цены стали меньше, нужно выпускать больше продукции, а этого красные делать пока не готовы.

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bombaster88
22:38
6700xt в большинстве игр конечно уступает обычной 3070,где то %10. В некоторых даже обходит. Но никак не заглатывает...
Первые тесты геймерской Radeon RX 6600 XT подтвердили её превосходство над GeForce RTX 3070 Ti
terenty79
22:35
на пуркуа она нужна? никакого от нее толку почти нету для игор.
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omoikane
22:33
да сумасшедшие, за эти печки еще и переплачивать, я за рек взял 58 и то не понравилась. Шумные и горячие, а производительность та же считай. Спихнул в тот же день по чем брал и забыл как страшный сон.
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
h2o
22:32
тупой дословный перевод без понимания "что куда зачем"....для кого этот набор слов? автор хоть сам понял, что переводил?
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omoikane
22:31
ей цена 35 тыс красная=) там производительность не далеко от 2060s ушла.
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
wolfire
22:30
а че он качек? там же перегрузку надо держать космонавтов вон как тренируют
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Марлен Орымбаев
22:27
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Собаки на Zen'е
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ахахаха. заглот, ты сцаный хохол с пробитой башкой. Как 6600 XT может обойти 3070 Ti, если 6700 XT заглатывает у обычной 3070?
Первые тесты геймерской Radeon RX 6600 XT подтвердили её превосходство над GeForce RTX 3070 Ti
nazgulsh
22:19
я свою текущую Асусятину 1080 Ти брал на компуниверс в первую вспышку майнинговой лихорадки по неплохой цене и ща буду брать там же, просто принципиально, я не хочу спонсировать все эти конторы барыг,...
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