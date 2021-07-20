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AMD не спешит развивать свою линейку видеокарт нового поколения. Создаётся такое ощущение, что выход Big Navi был больше предназначен для инвесторов, чем для геймеров. Инженеры доказали способность производить действительно быстрые продукты, которые почти не уступают NVIDIA, а дальше хоть трава не расти. Сегодня большая часть мощностей AMD работает на благо консольщиков, которые уже заждались новенькую PlayStation 5 или Xbox Series X. Ажиотаж вокруг первой такой, что даже спустя более чем полгода с начала продаж найти её в рознице невозможно.

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Линейка настольных видеокарт AMD выглядит скудно. Это флагманская Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT, получившая идеальное соотношение между производительностью и ценой, Radeon RX 6800, представляющая собой несбывшиеся мечты геймеров, а также Radeon RX 6700 XT. Последняя могла бы стать суперхитом, но её, как и других моделей, почти не завозят в магазины, а доступные в продаже карты стоят куда больше, чем прямые аналоги NVIDIA. Radeon RX 6900 XT держится на уровне GeForce RTX 3090,но можно найти близкие к эталонным моделям немного дешевле.

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Сегодня стало известно о планах AMD выпустить две видеокарты. Это будут Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600. О последней известно крайне мало, а вот первая должна получить 192-битную шину и 12 Гб видеопамяти GDDR6. По крайней мере так казалось до текущего момента, ведь в сети появились первые тесты и фотографии Radeon RX 6600 XT. Сомневаться в 8 Гб памяти не приходится, ведь такие данные указаны на этикетке самой видеокарты, а вот графический чип Navi 23 постоянно претерпевает какие-то изменения, от одного слуха к другому. Именно поэтому мы оставим эту тему в покое и перейдём к результатам. Как видите, в довольно редком тесте под названием Ludashi новинка слегка опережает более дорогую GeForce RTX 3070 Ti. Неясно, как можно всё это понимать, ведь даже более мощная Radeon RX 6700 XT уступает данной видеокарте NVIDIA.

Данная версия Radeon RX 6600 XT представляет собой бюджетную модель с двумя вентиляторами. Скорее всего, этого будет достаточно для энергоэффективной модели со 128-битной шиной. Больше подробностей о видеокарте представлено не было, а эксперты полагают, что она поступит в продажу 11 августа с анонсом в последних числах июля. Неясно сможет ли данная карта хоть как-то улучшить положение AMD на рынке. В любом случае конкуренция усилится, вот только чтобы цены стали меньше, нужно выпускать больше продукции, а этого красные делать пока не готовы.