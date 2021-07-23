Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Предварительный список из 70 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение Android 12

Изучаем планы Xiaomi на обновление смартфонов в 2022 году
[ ] для раздела Блоги
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В настоящее время Xiaomi готовится выпустить новую MIUI 12.5 на несколько десятков смартфонов последних двух лет. Согласно последним новостям, несколько старых флагманов и парочка новых аппаратов уже начали получать прошивку в европейском регионе, а другие смогут рассчитывать на глобальную версию. Возможно, текущая информация выглядит немного несвоевременно, но она отражает планы китайской компании на выпуск операционной системы Android 12 в 2022 году. 

реклама

Отмечается, что больше 70 смартфонов получат новую ОС Android 12, среди которых как флагманы последних лет, так и линейка Redmi Note, начиная с девятой серии, а вот популярному аппарату Redmi Note 8 Pro ничего не светит, поскольку Android 11 на базе MIUI 12.5 станет для него финальной версией. Изучить список поддерживаемых аппаратов можно ниже. Отметим, что выход новой мобильной операционки ожидается в первой половине 2022 года, поэтому пока можно только оценить свои шансы на получение Android 12. Если вы не обнаружите свой смартфон в списке, это может говорить о том, что вам пора купить что-то поновее. 

  1. K40 Pro+
  2. Redmi Note 10 Pro
  3. Redmi Note 10T
  4. POCO M2 Reloaded
  5. Redmi Note 9 Pro
  6. Mi 10T Lite
  7. Redmi K40 Pro
  8. Mi 11i
  9. Mi 10 Lite 5G
  10. Redmi Note 9 5G
  11. Redmi Note 9 Pro 5G
  12. Blackshark 3 Pro
  13. 10T Pro
  14. Redmi K30i 5G
  15. POCO M3
  16. POCO C3
  17. Mi 11X
  18. Redmi 10X 5G
  19. Blackshark 4 Pro
  20. Mi 10 Ultra
  21. Mi 10 Pro
  22. Redmi 9T
  23. Mi 10S
  24. Blackshark 3
  25. Redmi Note 8 2021
  26. POCO F3 GT
  27. Redmi K30S Ultra
  28. Mi 10T
  29. Mi 11Pro
  30. Redmi K30 5G
  31. Redmi Note 10S
  32. Redmi Note 9S
  33. Redmi K40
  34. Redmi K30 Pro
  35. Redmi Note 9
  36. Redmi Note 9 Pro Max
  37. Note 9T
  38. Mi 11 Lite 4G
  39. Mi MIX FOLD
  40. Redmi K30 Zoom
  41. POCO X3 Pro
  42. Redmi 9 Power
  43. Mi 11 Lite 5G
  44. Mi 10i
  45. Redmi 10X Pro
  46. Redmi Note 10
  47. Redmi K30 Ultra
  48. Mi 10 Lite Zoom
  49. Mi 11
  50. POCO X2
  51. Mi 11 Ultra
  52. Redmi K30 5G Racing
  53. Mi 10 Youth
  54. Redmi Note 10 5G
  55. Redmi Note 10 Pro Max
  56. Mi Note 10 Lite
  57. Blackshark 4
  58. POCO X3 NFC
  59. Redmi K30
  60. Redmi 10X 4G
  61. Redmi K40 Gaming
  62. POCO M3 Pro 5G
  63. Mi 11X Pro
  64. POCO F2 Pro
  65. Redmi Note 10 Pro 5G (China)
  66. POCO X3
  67. POCO M2 Pro
  68. POCO M2
  69. Mi 10
  70. POCO F3
анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Ниже также указаны смартфоны, которые не получат Android 12. Здесь удивление вызывают Mi 9T Pro и Mi Note 10 Pro, а также версии без приставки «Pro» в названии. Возможно, это ошибка, поскольку оба представляют собой флагманы 2019 года, а может было решено оставить старые аппараты в прошлом, ограничившись выпуском для них обновлений безопасности. 

  1. Redmi K20 Pro
  2. Mi 9 Lite
  3. Mi 9T
  4. Mi CC9 Pro
  5. Redmi 9AT
  6. Mi CC9
  7. Redmi Note 8T
  8. Redmi 9A
  9. Mi 9
  10. Redmi 9 Prime
  11. Redmi 9
  12. Mi Note 10
  13. Redmi 9i
  14. Redmi Note 8
  15. Mi 9 SE
  16. Mi 9 Pro
  17. Mi Note 10 Pro
  18. Redmi Note 8 Pro
  19. Mi 9T Pro
  20. Redmi 9C
  21. Redmi K20
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
48
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
28
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
62
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
12
Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
8
Обзор телефона Philips Xenium E111
37
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 62
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 37
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 46
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Падение цен на видеокарты GeForce RTX 3080 в Европе прекратилось
34
EA выполнила обещание и начала бесплатную раздачу Battlefield 1 с ограниченными сроками
11
Акции NVIDIA взяли пример с курса криптовалют
14
В Amazon Prime Gaming стартовала раздача Battlefield 1, на очереди Battlefield V
10
DNS разыскивает счастливчиков, сумевших купить RTX 3070 Ti и 3080 Ti на финальной распродаже
49
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
232
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
40
Илон Маск рассказал о своих инвестициях в Bitcoin
4
Ускоряем старт майнинга Chia Coin в 10 раз при помощи скоростного SSD и правильной настройки ПК
20
Для Cyberpunk 2077 выйдет масса обновлений в течение следующих 2-3 лет
7
В ЕС могут запретить Monero, а всех держателей криптовалют обяжут деанонимизировать кошельки
18
Google Chrome 92 - защита от фишинга, редизайн вкладок и другое
4
Авторы New World прокомментировали проблему с перегревом видеокарт и предложили варианты её решения
42
Поступление видеокарт с NVIDIA LHR в магазины РФ привело к снижению цен
44
Любой пользователь может стать администратором из-за уязвимости в Windows 10 и 11
4
Майнеры избавляются от GeForce GTX 1080 Ti – флагман подешевел на Авито на 15 000 рублей за 10 дней
16
Анонсирован ремейк Dead Space на движке Frostbite
24
В России протестировали работу Рунета на случай отключения от глобальной Сети
61
В 2022 году NVIDIA может выпустить видеокарты на архитектуре Hopper – огромный GPU и 5-нм техпроцесс
17
Курс Биткоина, Эфира и Доги резко вырос после последнего интервью Илона Маска
7

Популярные статьи

Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ
51
Три варианта сборки ПК в 2021 от троих друзей
60
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
28
Разгон памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB на чипах Hynix DJR и сравнение с чипами Samsung B-die
24
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
48
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Краткий тест накопителя GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD
16
Выясняем, на что она способна Geforce GT730 2Gb в 2021 году
1

Сейчас обсуждают

Андрей Егоров
01:06
около 12к в рублях, ну незнаю даже, многовато с такой видеокартой наверно. По моему дисбаланс процессор/видеокарта, под такой процессор 750 (750Ti, да хоть король мейнстрима той серии, 760я) было бы а...
Выясняем, на что она способна Geforce GT730 2Gb в 2021 году
Василий
01:05
Цену лучше не знать.
Видеокарта Radeon RX 7900 XT получит 15 360 ядер и может поступить в производство уже в 2021 году
Roman Ironcast
01:00
А чё так дешёво, сборки для полных лохов. Нормальные пацаны к такому и близко не подойдут
Три варианта сборки ПК в 2021 от троих друзей
Roman Ironcast
00:59
Один еврей купил по 10 шекелей яиц, сварил и стал продавать на том же рынке по тем же 10 шекелям. Его коллеги спрашивают, зачем, в чём же твоя выгода? -- Во-первых, я при деле, а вовторых Навар при мн...
Ускоряем старт майнинга Chia Coin в 10 раз при помощи скоростного SSD и правильной настройки ПК
Alex23
00:58
Что это вообще за бред?🤣🤣🤣 Сейчас вроде не 1апреля, кто рофлит?
Amazon выпустила патч к игре New World для исключения поломок видеокарт RTX 3090
Олег Власов
00:56
Все прекрасно знают кто выдавливает талантливых людей из медиа-индустрии и кем они заменяются.
Шесть ключевых сотрудников Gearbox покидают компанию, чтобы работать над собственной игрой
Оксана Балова
00:52
Я свято верю в Илона Маска это легендарная личность, он способен из сказки сделать быль, я его обожаю и его акции Tesla хороший вариант преуспеть купить их в момент падения и дождаться их взлёта...
Илон Маск заявил, что купил Ethereum, после чего курс криптовалюты подскочил на 10%
pakos2835
00:43
чето новость не в тему
Курс Биткоина, Эфира и Доги резко вырос после последнего интервью Илона Маска
pakos2835
00:42
ах ты черноблять продажная
Chernobylite доберётся до PlayStation 4 и Xbox One в сентябре
pakos2835
00:41
я три 3090 заказал пока они еще чето стоят, жесть цены рушатся
Майнеры избавляются от GeForce GTX 1080 Ti – флагман подешевел на Авито на 15 000 рублей за 10 дней
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем