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В настоящее время Xiaomi готовится выпустить новую MIUI 12.5 на несколько десятков смартфонов последних двух лет. Согласно последним новостям, несколько старых флагманов и парочка новых аппаратов уже начали получать прошивку в европейском регионе, а другие смогут рассчитывать на глобальную версию. Возможно, текущая информация выглядит немного несвоевременно, но она отражает планы китайской компании на выпуск операционной системы Android 12 в 2022 году.

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Отмечается, что больше 70 смартфонов получат новую ОС Android 12, среди которых как флагманы последних лет, так и линейка Redmi Note, начиная с девятой серии, а вот популярному аппарату Redmi Note 8 Pro ничего не светит, поскольку Android 11 на базе MIUI 12.5 станет для него финальной версией. Изучить список поддерживаемых аппаратов можно ниже. Отметим, что выход новой мобильной операционки ожидается в первой половине 2022 года, поэтому пока можно только оценить свои шансы на получение Android 12. Если вы не обнаружите свой смартфон в списке, это может говорить о том, что вам пора купить что-то поновее.

K40 Pro+ Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10T POCO M2 Reloaded Redmi Note 9 Pro Mi 10T Lite Redmi K40 Pro Mi 11i Mi 10 Lite 5G Redmi Note 9 5G Redmi Note 9 Pro 5G Blackshark 3 Pro 10T Pro Redmi K30i 5G POCO M3 POCO C3 Mi 11X Redmi 10X 5G Blackshark 4 Pro Mi 10 Ultra Mi 10 Pro Redmi 9T Mi 10S Blackshark 3 Redmi Note 8 2021 POCO F3 GT Redmi K30S Ultra Mi 10T Mi 11Pro Redmi K30 5G Redmi Note 10S Redmi Note 9S Redmi K40 Redmi K30 Pro Redmi Note 9 Redmi Note 9 Pro Max Note 9T Mi 11 Lite 4G Mi MIX FOLD Redmi K30 Zoom POCO X3 Pro Redmi 9 Power Mi 11 Lite 5G Mi 10i Redmi 10X Pro Redmi Note 10 Redmi K30 Ultra Mi 10 Lite Zoom Mi 11 POCO X2 Mi 11 Ultra Redmi K30 5G Racing Mi 10 Youth Redmi Note 10 5G Redmi Note 10 Pro Max Mi Note 10 Lite Blackshark 4 POCO X3 NFC Redmi K30 Redmi 10X 4G Redmi K40 Gaming POCO M3 Pro 5G Mi 11X Pro POCO F2 Pro Redmi Note 10 Pro 5G (China) POCO X3 POCO M2 Pro POCO M2 Mi 10 POCO F3

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Ниже также указаны смартфоны, которые не получат Android 12. Здесь удивление вызывают Mi 9T Pro и Mi Note 10 Pro, а также версии без приставки «Pro» в названии. Возможно, это ошибка, поскольку оба представляют собой флагманы 2019 года, а может было решено оставить старые аппараты в прошлом, ограничившись выпуском для них обновлений безопасности.

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