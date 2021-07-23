Предварительный список из 70 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение Android 12
В настоящее время Xiaomi готовится выпустить новую MIUI 12.5 на несколько десятков смартфонов последних двух лет. Согласно последним новостям, несколько старых флагманов и парочка новых аппаратов уже начали получать прошивку в европейском регионе, а другие смогут рассчитывать на глобальную версию. Возможно, текущая информация выглядит немного несвоевременно, но она отражает планы китайской компании на выпуск операционной системы Android 12 в 2022 году.
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Отмечается, что больше 70 смартфонов получат новую ОС Android 12, среди которых как флагманы последних лет, так и линейка Redmi Note, начиная с девятой серии, а вот популярному аппарату Redmi Note 8 Pro ничего не светит, поскольку Android 11 на базе MIUI 12.5 станет для него финальной версией. Изучить список поддерживаемых аппаратов можно ниже. Отметим, что выход новой мобильной операционки ожидается в первой половине 2022 года, поэтому пока можно только оценить свои шансы на получение Android 12. Если вы не обнаружите свой смартфон в списке, это может говорить о том, что вам пора купить что-то поновее.
- K40 Pro+
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10T
- POCO M2 Reloaded
- Redmi Note 9 Pro
- Mi 10T Lite
- Redmi K40 Pro
- Mi 11i
- Mi 10 Lite 5G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Blackshark 3 Pro
- 10T Pro
- Redmi K30i 5G
- POCO M3
- POCO C3
- Mi 11X
- Redmi 10X 5G
- Blackshark 4 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 10 Pro
- Redmi 9T
- Mi 10S
- Blackshark 3
- Redmi Note 8 2021
- POCO F3 GT
- Redmi K30S Ultra
- Mi 10T
- Mi 11Pro
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 9S
- Redmi K40
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro Max
- Note 9T
- Mi 11 Lite 4G
- Mi MIX FOLD
- Redmi K30 Zoom
- POCO X3 Pro
- Redmi 9 Power
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 10i
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 10
- Redmi K30 Ultra
- Mi 10 Lite Zoom
- Mi 11
- POCO X2
- Mi 11 Ultra
- Redmi K30 5G Racing
- Mi 10 Youth
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 10 Pro Max
- Mi Note 10 Lite
- Blackshark 4
- POCO X3 NFC
- Redmi K30
- Redmi 10X 4G
- Redmi K40 Gaming
- POCO M3 Pro 5G
- Mi 11X Pro
- POCO F2 Pro
- Redmi Note 10 Pro 5G (China)
- POCO X3
- POCO M2 Pro
- POCO M2
- Mi 10
- POCO F3
Ниже также указаны смартфоны, которые не получат Android 12. Здесь удивление вызывают Mi 9T Pro и Mi Note 10 Pro, а также версии без приставки «Pro» в названии. Возможно, это ошибка, поскольку оба представляют собой флагманы 2019 года, а может было решено оставить старые аппараты в прошлом, ограничившись выпуском для них обновлений безопасности.
- Redmi K20 Pro
- Mi 9 Lite
- Mi 9T
- Mi CC9 Pro
- Redmi 9AT
- Mi CC9
- Redmi Note 8T
- Redmi 9A
- Mi 9
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9
- Mi Note 10
- Redmi 9i
- Redmi Note 8
- Mi 9 SE
- Mi 9 Pro
- Mi Note 10 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 9T Pro
- Redmi 9C
- Redmi K20
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