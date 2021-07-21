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Несколько дней назад наши читатели могли ознакомиться с масштабным перечнем прошивок, включающим 115 смартфонов Xiaomi. Пользователям предлагалось скачать один из последних образов на базе MIUI 12, но несколько новых аппаратов получили и более новую MIUI 12.5. Отметим, что речь шла пусть и о стабильной, но бета-версии, а значит опробовать на себе финальную прошивку могли только энтузиасты. Что же, сегодня есть более интересная возможность.

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Как сообщается, вчера стартовала официальная рассылка MIUI 12.5 на несколько старых смартфонов. В первую очередь – это Redmi Note 7. Аппарат выпущен в начале 2019 года и по всем законам должен был оказаться лишён новой прошивки. Что же, иногда Xiaomi радует своих преданных пользователей, делая неожиданные, но приятные сюрпризы. Речь идёт о глобальной версии, в то время как региональные аппараты пока ещё не начали получать MIUI 12.5. Версия прошивки датирована 20 июля и имеет кодовое название V12.5.1.0.QFGMIXM. А вот в качестве операционной системы придётся довольствоваться старой Android 10.

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Одновременно с этим началась глобальная рассылка MIUI 12.5 на старый флагман Mi 9. Первоначально образ под названием V12.5.1.0.RFAEUXM вышел в свободный доступ 7 июля, но вчера начал распространяться по воздуху для глобальных версий данного аппарата. В отличие от Redmi Note 7 здесь полноценная версия Android 11. Рассылка уже началась в Европе, поэтому вы можете ожидать появления прошивки на своих телефонах в самое ближайшее время.

А вот несколько других смартфонов начали обновляться избирательно. Это значит, что Xiaomi пытается выяснить, не появятся ли новые ошибки в ходе первой рассылки. Если всё пройдёт нормально, то уже скоро глобальные версии телефонов начнут получать MIUI 12.5. Это:

Mi 9 Lite, для которого вышел глобальный образ V12.5.2.0 RFCMIXM на новой ОС Android 11.

Redmi Note 10 Pro в европейском исполнении и версии V12.5.3.0 RKFEUXM на базе Android 11

Redmi Note 8 Pro также в глобальном исполнении и версии V12.5.1.0 RGGMIXM. В данном случае речь также о полноценной Android 11

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Есть форумы, где все эти прошивки уже доступны для скачивания. Мы предлагаем вам запастись терпением, ведь ждать осталось совсем немного. Если ожидание стало томительным, то мы предлагаем вам получить ссылки на некоторые из прошивок на официальном ресурсе. Убедитесь, что вы скачали верный образ и сохранили все данные перед обновлением.