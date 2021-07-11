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Майнеры распродают GeForce GTX 1080 Ti на Авито – цена старого флагмана опустилась ниже 50 000 р

Майнеры распродают фермы и выставляют GeForce GTX 1080 Ti на Авито
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RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti
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Дилемма с выбором видеокарты существует у многих геймеров. Всегда есть выбор. Давайте не будем опускаться до сверхбюджетных GeForce GTX 750, поскольку широкому кругу лиц прежде всего интересна максимальная производительность за реальные деньги. Именно поэтому приходя на вторичный рынок мы ожидаем получить гораздо больше, чем в магазине за одну и ту же цену. Поскольку в последние недели майнеры начинают понемногу распродавать свои фермы, цены на отдельные позиции сильно просели. Сегодня мы как следует изучим целесообразность покупки GeForce GTX 1080 Ti.

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Прежде всего поясним нашу логику: менее производительные видеокарты уже не годятся для разрешения 2К. К примеру, GeForce GTX 1080 отлично тянет все игры в 1080р, но дни её сочтены, а покупка впрок вызывает массу сомнений. Vega 64 не предлагать. Этот кусок перегретого текстолита спустя годы в майнинговой ферме давно превратился в раскисший кисель и в любой момент может выйти из строя. Что у нас остаётся? Только GeForce GTX 1080 Ti. Если не вдаваться в глубокомысленные сравнения, то GeForce RTX 3060 обеспечивает примерно равный уровень производительности. Сегодня, встретить новую видеокарту дешевле 70 000 не представляется возможным. Давайте взглянем, сколько стоит GeForce GTX 1080 Ti на Авито.

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Как видите, цены на подержанную GeForce GTX 1080 Ti опустились ниже 50 000. Мы не ставим перед собой задачу изучить десятки предложений и выбрать лучшее. Важно понимать, что ещё месяц назад никто не хотел продавать такую видеокарту дешевле 100 000 рублей. Цены на вторичном рынке рухнули и продолжают опускаться, ведь у GeForce RTX 3060 есть масса преимуществ. В первую очередь это поддержка трассировки лучей. Кому-то такая функция может показаться бесполезной, но многие любят яркие сцены, тени и другие нереалистичные эффекты. Кроме того, у нас абсолютно новая видеокарта против старой, которая могла последние три года висеть на ферме 24/4. 16 Гб против 11 Гб – это тоже преимущество, но в данном случае достаточно и первых двух причин. 

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Кстати, по поводу майнинга: если внимательно изучить объявления, то все продавцы как один заявляют, что видеокарта никогда не добывала криптовалюту. Хорошо, что они не называют её офисной, но доверия к подобным товарищам у нас нет. Все как один готовы пройти любые проверки. Если вы решите сэкономить 20 тысяч, то обязательно воспользуйтесь предложением, поскольку только так вам удастся как следует погонять видеокарту. Обязательно уточняйте все детали, вплоть до того, почему и когда владелец менять термопасту и сколько MH/s выдаёт данная GeForce GTX 1080 Ti в майнинге Эфира. Если хозяин видеокарты знает слишком много, стоит начать сомневаться в его честности. 

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