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Прежде чем приступать к изложению основного материала, мы бы хотели задать нашим читателям простой вопрос: много ли вы знаете производителей смартфонов, которые выпускают больше 100 аппаратов за несколько лет. Возможно, в другой Вселенной таких целое множество, но у нас только один: Xiaomi. Китайская компания штампует мобильные телефоны с невероятной скоростью. Именно благодаря своей настойчивости Xiaomi не только удалось выйти на второе место в мире по поставкам, но и вплотную приблизиться к лидеру.

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Сегодня мы без лишних слов предлагаем нашим читателям получить доступ к самому большому списку смартфонов, которые поддерживают MIUI 12. Ссылки находятся в источнике. Там же вы найдёте описание установки и файлы для скачивания. Ориентируйтесь на глобальную и европейскую прошивку. Важно, чтобы это самая прошивка соответствовала той, что у вас уже установлена. В списке расположилось 115 телефонов 2018-2021 года выпуска. Точных данных нет, но каждый такой сборник может быть последним, поскольку Xiaomi активно занимается рассылкой более новой прошивки MIUI 12.5.

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Отметим, что для многих флагманов уже доступна более новая MIUI 12.5. К сожалению, это стабильная бета-версия, которая распространяется по каналам инсайдеров. Но нетерпеливые пользователи могут установить её в ознакомительных целях.

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