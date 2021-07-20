Xiaomi выпустила большой сборник прошивок для 115 смартфонов на базе MIUI 12 и MIUI 12.5
Прежде чем приступать к изложению основного материала, мы бы хотели задать нашим читателям простой вопрос: много ли вы знаете производителей смартфонов, которые выпускают больше 100 аппаратов за несколько лет. Возможно, в другой Вселенной таких целое множество, но у нас только один: Xiaomi. Китайская компания штампует мобильные телефоны с невероятной скоростью. Именно благодаря своей настойчивости Xiaomi не только удалось выйти на второе место в мире по поставкам, но и вплотную приблизиться к лидеру.
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Сегодня мы без лишних слов предлагаем нашим читателям получить доступ к самому большому списку смартфонов, которые поддерживают MIUI 12. Ссылки находятся в источнике. Там же вы найдёте описание установки и файлы для скачивания. Ориентируйтесь на глобальную и европейскую прошивку. Важно, чтобы это самая прошивка соответствовала той, что у вас уже установлена. В списке расположилось 115 телефонов 2018-2021 года выпуска. Точных данных нет, но каждый такой сборник может быть последним, поскольку Xiaomi активно занимается рассылкой более новой прошивки MIUI 12.5.
Отметим, что для многих флагманов уже доступна более новая MIUI 12.5. К сожалению, это стабильная бета-версия, которая распространяется по каналам инсайдеров. Но нетерпеливые пользователи могут установить её в ознакомительных целях.
- Mi 11i
- Redmi K30 Ultra
- Redmi 8A
- Redmi Note 10
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi 10X 4G
- Redmi K30S
- Mi 9 SE
- Redmi Note 10 Pro [Global]
- Mi 8 Explorer Edition
- Redmi 10X Pro
- Mi Mix 3
- Redmi 9C NFC
- Redmi Note 8
- Mi Mix 2
- POCO F2 Pro
- Redmi Note 10 Pro (sweet) [India]
- Mi 8 SE
- Redmi K40 Pro+
- Redmi 8A Dual
- Redmi 6
- Mi 8
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi Note 5
- Redmi 6 Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G [China]
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi 9 Prime [India]
- Redmi K30i 5G
- Redmi Note 10S
- Mi 8 Lite
- POCO X3 GT
- Mi Note 10 Lite
- POCO M2 Pro
- Mi 11 Lite 5G
- Mi Note 10 Lite Zoom
- POCO F1
- Redmi 9C
- Mi 11X Pro
- Redmi K30 5G
- Mi 11X
- Redmi 9 Power [India]
- Mi 9T Pro
- POCO X3 Pro
- Redmi Note 9 5G [China]
- Redmi K30 4G
- POCO X2
- POCO X3
- Redmi Note 9
- Redmi 6A
- Mi CC9 Pro
- Redmi 7A
- Mi 10T Lite [Global]
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 9 4G [China]
- Mi Note 10
- Redmi 9A
- Mi Mix 2S
- Mi 6X
- Mi CC9
- Mi MIX Fold
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 11
- POCO M3 Pro 5G
- Redmi Note 9 Pro Max [India]
- POCO M2
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi K40
- Redmi K40 Pro
- POCO F3 GT
- Mi Mix 3 5G
- Mi 10S
- Mi 10
- Redmi Note 9S
- Mi 9 Lite
- Redmi K20 Pro
- Mi 8 Pro
- Redmi 9
- Redmi Note 9T
- POCO M3
- Redmi Note 7S
- Mi 10 Lite 5G
- Mi Max 3
- Mi 9
- Mi 10 Ultra
- Redmi 9T [Global]
- Mi Note 3
- Redmi K40 Gaming Edition
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi 11 Lite 4G
- Redmi 9 India
- Redmi S2
- Mi CC9e
- Redmi Note 10 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max [India]
- Redmi Y2
- POCO C3
- Mi 9T
- Redmi K20
- Redmi 7
- Redmi Note 9 Pro [India]
- Mi 10T
- Redmi 10X
- Mi 10i [India]
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi 9C
- Redmi Note 10 Pro 5G [China]
- Redmi 8
- Redmi Note 8T
- Mi 10 Pro
- Mi 11 Ultra
- POCO F3
- Note 5 Pro
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