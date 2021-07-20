Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi выпустила большой сборник прошивок для 115 смартфонов на базе MIUI 12 и MIUI 12.5

Самый большой сборник прошивок для актуальных смартфонов Xiaomi
[ ] для раздела Блоги
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Прежде чем приступать к изложению основного материала, мы бы хотели задать нашим читателям простой вопрос: много ли вы знаете производителей смартфонов, которые выпускают больше 100 аппаратов за несколько лет. Возможно, в другой Вселенной таких целое множество, но у нас только один: Xiaomi. Китайская компания штампует мобильные телефоны с невероятной скоростью. Именно благодаря своей настойчивости Xiaomi не только удалось выйти на второе место в мире по поставкам, но и вплотную приблизиться к лидеру.

реклама

Сегодня мы без лишних слов предлагаем нашим читателям получить доступ к самому большому списку смартфонов, которые поддерживают MIUI 12. Ссылки находятся в источнике. Там же вы найдёте описание установки и файлы для скачивания. Ориентируйтесь на глобальную и европейскую прошивку. Важно, чтобы это самая прошивка соответствовала той, что у вас уже установлена. В списке расположилось 115 телефонов 2018-2021 года выпуска. Точных данных нет, но каждый такой сборник может быть последним, поскольку Xiaomi активно занимается рассылкой более новой прошивки MIUI 12.5.

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Отметим, что для многих флагманов уже доступна более новая MIUI 12.5. К сожалению, это стабильная бета-версия, которая распространяется по каналам инсайдеров. Но нетерпеливые пользователи могут установить её в ознакомительных целях. 

  1. Mi 11i
  2. Redmi K30 Ultra
  3. Redmi 8A
  4. Redmi Note 10
  5. Mi 9 Pro 5G
  6. Redmi 10X 4G
  7. Redmi K30S
  8. Mi 9 SE
  9. Redmi Note 10 Pro [Global]
  10. Mi 8 Explorer Edition
  11. Redmi 10X Pro
  12. Mi Mix 3
  13. Redmi 9C NFC
  14. Redmi Note 8
  15. Mi Mix 2
  16. POCO F2 Pro
  17. Redmi Note 10 Pro (sweet) [India]
  18. Mi 8 SE
  19. Redmi K40 Pro+
  20. Redmi 8A Dual
  21. Redmi 6
  22. Mi 8
  23. Redmi Note 8 (2021)
  24. Redmi Note 5
  25. Redmi 6 Pro
  26. Redmi Note 9 Pro 5G [China]
  27. Mi 10 Youth Edition
  28. Redmi 9 Prime [India]
  29. Redmi K30i 5G
  30. Redmi Note 10S
  31. Mi 8 Lite
  32. POCO X3 GT
  33. Mi Note 10 Lite
  34. POCO M2 Pro
  35. Mi 11 Lite 5G
  36. Mi Note 10 Lite Zoom
  37. POCO F1
  38. Redmi 9C
  39. Mi 11X Pro
  40. Redmi K30 5G
  41. Mi 11X
  42. Redmi 9 Power [India]
  43. Mi 9T Pro
  44. POCO X3 Pro
  45. Redmi Note 9 5G [China]
  46. Redmi K30 4G
  47. POCO X2
  48. POCO X3
  49. Redmi Note 9
  50. Redmi 6A
  51. Mi CC9 Pro
  52. Redmi 7A
  53. Mi 10T Lite [Global]
  54. Redmi Note 7 Pro
  55. Redmi Note 9 4G [China]
  56. Mi Note 10
  57. Redmi 9A
  58. Mi Mix 2S
  59. Mi 6X
  60. Mi CC9
  61. Mi MIX Fold
  62. Redmi Note 8 Pro
  63. Mi 11
  64. POCO M3 Pro 5G
  65. Redmi Note 9 Pro Max [India]
  66. POCO M2
  67. Redmi Note 6 Pro
  68. Redmi K40
  69. Redmi K40 Pro
  70. POCO F3 GT
  71. Mi Mix 3 5G
  72. Mi 10S
  73. Mi 10
  74. Redmi Note 9S
  75. Mi 9 Lite
  76. Redmi K20 Pro
  77. Mi 8 Pro
  78. Redmi 9
  79. Redmi Note 9T
  80. POCO M3
  81. Redmi Note 7S
  82. Mi 10 Lite 5G
  83. Mi Max 3
  84. Mi 9
  85. Mi 10 Ultra
  86. Redmi 9T [Global]
  87. Mi Note 3
  88. Redmi K40 Gaming Edition
  89. Mi CC9 Meitu Edition
  90. Mi 11 Lite 4G
  91. Redmi 9 India
  92. Redmi S2
  93. Mi CC9e
  94. Redmi Note 10 5G
  95. Redmi K30 Pro
  96. Redmi Note 10 Pro Max [India]
  97. Redmi Y2
  98. POCO C3
  99. Mi 9T
  100. Redmi K20
  101. Redmi 7
  102. Redmi Note 9 Pro [India]
  103. Mi 10T
  104. Redmi 10X
  105. Mi 10i [India]
  106. Redmi Note 9 Pro
  107. Redmi Note 7
  108. Redmi 9C
  109. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  110. Redmi 8
  111. Redmi Note 8T
  112. Mi 10 Pro
  113. Mi 11 Ultra
  114. POCO F3
  115. Note 5 Pro
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
12
Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
8
Обзор телефона Philips Xenium E111
31
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
16
Обзор и тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus
15
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
24

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 29
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 31
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

65 смартфонов Huawei и Honor получили HarmonyOS вместо Android
11
Завтра в DNS пройдёт финальная распродажа видеокарт GeForce 3070/3080 Ti по рекомендованным ценам
100
Китайские майнеры перевозят в Канаду 1 000 000 устройств ASIC для добычи Биткоина
22
Начался тест обновления 1.14 в World Of Tanks
28
Microsoft: Windows 11 будет построена на новом ядре coreOS 11
27
Утечка: CDPR выпустит 17 бесплатных DLC для Cyberpunk 2077
25
Падение стоимости Биткоина стоило криптовалютным миллиардерам потери 15.5 миллиарда долларов
19
В 2021 году NVIDIA может продать майнерских видеокарт на 1.5 млрд долларов и на 5 млрд в 22-23 годах
50
Сооснователь Ethereum покинет криптоиндустрию
10
Последняя распродажа RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам состоится в DNS завтра в 8:00
36
Первые инженерные процессоры Core i9-12900K появились на чёрном рынке в Китае за 1150 долларов
11
Valve убрали ограничения при предзаказе Steam Deck
7
Известный оверклокер Der8auer реанимировал пострадавшую в огне видеокарту GeForce RTX 2070 SUPER
7
Падение цен на видеокарты замедлилось после остановки поставок NVIDIA графических чипов
13
В огне не горит: GeForce RTX 2070 SUPER закономерно выжила в пожаре
11
Маркетинговые просчёты и высокие цены стоили AMD 10% рынка процессоров РФ – данные ЯндексМаркет
102
Илон Маск сменил аватарку в Твиттере в поддержку криптовалюты Dogecoin
7
Намек на дату выпуска Windows 11 обнаружили в примечаниях к драйверу Intel
4
Согласно опросу СМИ, больше половины игроков ни разу даже не запускали Cyberpunk 2077
14
В свежем геймплейном видео по Chernobylite показали больницу в Припяти
13

Популярные статьи

Материнские платы MSI с модулем криптографии TPM 2.0
22
Видеокарты вернулись в магазины и дешевеют — собираем игровой ПК с бюджетом 50000 рублей
61
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
76
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
12
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
35
Большой обзор и сравнительное тестирование флешки Lexar M35 объёмом 32 и 64 ГБ
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3

Сейчас обсуждают

Виталик Кожокарь
01:08
Никогда не брал новые видюхи, всегда брал бу, у кого есть голова и руки так всегда выгодней, те более если не брать топ а среднячек))
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
Александр Дедок
01:04
вполне возможно - 90 процентов монет в паре процентов кошельков находятся. Регулятора на криптобиржах нет - соответственно продавая друг другу или же самим себе можно поднять курс а потом на подъеме п...
Кит купил 30 000 Биткоинов на $1 миллиард и увеличил своё состояние до $5.4 миллиардов
Dima Kotobotov
00:58
фантазии перекупов, типа компания закроет свои заводы чтоли? типа "на зло бабушке уши отморожу", и целый месяц например не будет ни производить ни продавать и ничего не зарабатывать? за это акционеры ...
Завтра в DNS пройдёт финальная распродажа видеокарт GeForce 3070/3080 Ti по рекомендованным ценам
Тимофей Лутченко
00:47
А никого не смущает что раньше 1650 super стоила 14к?
Флагманская GeForce GTX 1080 продолжает дешеветь на Авито – майнеры сбросили цену ниже 35 000 рублей
KAA
00:34
Речь немного о другом. На примере предыдущей линейки Seasonic Titan (просто тогда я выбирал БП и нашел много информации), модели 650, 750, 850 Вт имели примерно похоже работающую систему охлаждения. М...
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
Kira625
00:29
Ты жалок. ;) И видимо действительно с немцами по гарантии дел не имел.
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
SeTi2019
00:28
Ехать с США с их инфраструктурой, понятными тарифами и т.п. или в Россию, где тебя могут охерачить на миллиард за подключение к сети, а даже местный чиновник и с другом-прокурором в одночасье легко вс...
Российские майнеры пригласили в страну китайских фермеров со своим оборудованием для добычи Биткоина
Kira625
00:28
Про трансфер гарантии слыхал?
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
MaratSPb329
00:24
Игра по большей части нормальная, единственная в которую я играю уже оочень давно. Да, есть донат, но он ни как не поможет побеждать. Донат только для прокачки и фарма. Ну и как бы разрабам тоже нужно...
World Of Tanks скоро получит обновление 1.14: рассказываем, что нового
DarkShaman
00:20
Как бы стоит начать с того что AX и AXi это разные серии. "В диапазоне мощности 500—750 Вт шум от блока питания находится на уровне заметно ниже среднетипичного для жилого помещения в дневное время су...
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем