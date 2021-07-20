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AMD продолжает терять позиции на рынке процессоров. По данным Steam, доля красных сократилась на 1.72%, что стало свидетельством целого ряда просчётов. Всё куда хуже на российском рынке, где Intel удалось отбить 10% за короткий промежуток времени. Аналитики полагают, что положение может быть куда хуже, ведь впереди анонс нового поколения процессоров Rocket Lake-S. Они не только предложат конкуренцию на рынке высокопроизводительных решений, но и смогут догнать AMD в игровых дисциплинах. Всё это вместе с нежеланием красных снижать цены на свою продукцию вызывает опасения. Особенно странно выглядит отсутствие в планах выпуска менее дорогостоящих Ryzen 3 и Ryzen 5.

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Судя по всему, не всё так плохо, как могло показаться. Так, аналитики полагают, что по итогам второго квартала 2021 года нас ждёт очередной рекорд прибыли. Так, в первом квартале прибыль выросла на 46%, в то время как за следующий отчётный период может составить +48% по сравнению с показателями квартала первого. На минуточку, в первом квартале прибыль составила 3.45 миллиарда долларов, а значит во втором может достичь 5 миллиардов долларов, или даже превысить эту цифру.

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Вся хитрость в том, что AMD продаёт относительно много продукции по очень высоким ценам. Обычно спустя больше полугода после релиза предыдущего поколения процессоров, производитель снижает на них цену, но сегодня красные пользуются дефицитом полупроводников. В данном случае ясно, что такая позиция не может стать выигрышной, поскольку Intel готова предлагать своим клиентам продукцию в любом ценовом диапазоне, в то время как AMD фактически потеряла рынок чипов до 200 долларов.

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Сегодня здесь бьётся только Ryzen 5 3600, а самая высокая маржа доступна с как Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5900X. Кстати, аналитики фиксируют начало ценовой войны на рынке процессоров. Дело в том, что Intel готова к скидкам на свои процессоры, предлагая их по куда более привлекательным ценам. Сколько ещё времени красные смогут наращивать прибыль за счёт высоких цен? Скорее всего, в третьем квартале продажи увеличатся, а вот квартал четвёртый может всё изменить. Но пока это отдалённая перспектива, а у AMD всегда есть в рукаве парочка бюджетных процессоров, которые они могут выпустить на рынок в любой момент.