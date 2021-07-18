Маркетинговые просчёты и высокие цены стоили AMD 10% рынка процессоров РФ – данные ЯндексМаркет
В начале 2020 года казалось, что AMD не просто набирает обороты, но и уже вскоре вытеснит Intel с российского рынка. Продажи процессоров увеличивались, а серия Ryzen 3000 расходилась как горячие пирожки. Наиболее интересен был Ryzen 5 3600, который позволял получить доступ к полноценным шести ядрам и двенадцати потокам за сумму меньше 200 долларов. На тот момент Intel находилась в роли догоняющего, с большим трудом подтягивая свой 14-нм техпроцесс до невероятно высокой планки, которую задали красные. Первые сомнения в способности AMD удержать 60% доли рынка стали одолевать экспертов после того, как осенью продажи упали, а уже в октябре вышло новое поколение Ryzen 5000. Несмотря на прорывную архитектуру Zen 3, высокие тактовые частоты и невероятные показатели в играх массовый покупатель ждал чего-то иного.
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Как позднее оказалось, в реальных задачах разница между конкурентами не так велика, как в идеальных условиях синтетических тестов. Именно поэтому обычным пользователям в первую очередь была важна цена. Вот только AMD отказалась от выпуска гибридных процессоров с мощной интегрированной графикой Ryzen 4000 на массовый рынок. Мало того, даже спустя 8 месяцев после появления новой серии, мы так и не увидели недорогих камней Ryzen 5 и Ryzen 3. Время шло, ничего не менялось, а массовый покупатель всё больше смотрел в сторону Intel, поскольку там за те же деньги предлагают гораздо больше. В данном случае мы не говорим о высокопроизводительных процессорах, поскольку их доля никогда не была большой. Что же, ниже можно увидеть результаты гениальной маркетинговой политики ребят из AMD.
Как видите, в РФ доля рынка AMD снизилась до 50%, что ровно на 10% меньше, чем было в том же месяце год назад. Недорогих игровых процессоров нет и не будет. Сегодня самое время начать выпускать гибридные камушки с интегрированной графикой, но в обозримом будущем выйдет только пара дорогих процессоров Ryzen 5000G за 300+ долларов. Это значит, что сегодня AMD отдала массовый сектор на откуп Intel. Есть сведения о выходе нескольких бюджетных камней, вот только они будут построены на старом техпроцессе, а значит не способны дать пользователям ожидаемого прироста скорости по сравнению с первым и вторым поколением Ryzen.
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Что до списка самых продаваемых процессоров на российском рынке, то там пока лидируют Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 3400G. Нужно понимать, что первый не может вечно удерживать красных на плаву, а второй безнадёжно устарел, как в графическом, так и в процессорном планах. Ну а новых героев всё нет. Судя по всему, скоро они появятся, вот только цвета у этих самых героев уже будут синие.
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