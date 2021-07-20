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Мы уже писали о том, что сегодня в DNS должна пройти распродажа видеокарт NVIDIA по очень привлекательным ценам. Руководство уверяет, что это будет последний подобный опыт, поскольку видеокарты дешевеют, а значит всё больше потенциальных покупателей обращают внимание на предложения в других магазинах. Что же, утром появились ценники на модели, которые будут предлагаться в DNS. Скорее всего, вы увидите данную новость уже после распродажи. Раньше это могло вызвать у вас огорчение. Только не сегодня, ведь стоимость видеокарт в данном магазине выглядит противоречиво.

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Мы не собираемся устраивать детальное сравнение, поскольку стоимость видеокарт постоянно меняется, а наиболее выгодные предложения раскупаются. Именно поэтому мы взглянем только на одну видеокарту, которая попалась нам на глаза: GeForce RTX 3080 Ti GamingPro в исполнении Palit. Судя по всему, в DNS она будет предлагаться по цене 169 999 рублей. Что же, без лишних слов отсылаем вас на Реград, где данная карта продаётся за 128 180 рублей. Учтите, что это на 42 тысячи дешевле. Есть ещё какие-то вопросы, и желающие принять участие в распродаже?

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Наиболее интересной будет модель производства GIGABYTE. Она обойдётся вам в 130 000 рублей, что всё равно дороже того, что свободно лежит на прилавке в Регард. А ведь есть ещё другие магазины, которые реализуют небольшие партии по сниженным ценам. Кроме того, перекупщики активно сбрасывают цены на Авито, где GeForce RTX 3080 Ti из DNS можно взять ещё дешевле.

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Отметим, что некоторые модели GeForce RTX 3070 Ti выглядят действительно интересно. Так, несколько предложений производства Palit и MSI можно взять за 69 999 рублей. Это почти на 20 000 рублей выгоднее розничных предложений. В данном случае нас интересует, сможет ли DNS предложить потенциальным покупателям достаточное количество продукции по столь низкой цене. Если подобных карт будет всего несколько штук, а главная задача состоит в привлечении внимания к более дорогим GeForce RTX 3080 Ti, то особого смысла в подобных распродажах нет. Кстати, на фоне того, что на Авито новые GeForce RTX 3070 Ti уже продаются за 80 000 рублей, особого смысла биться за 10 000 нет, хотя это уже, конечно, дело каждого отдельно взятого покупателя. На всякий случай заходите сюда, может быть видеокарты ещё есть в наличии.