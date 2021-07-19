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По данным аналитиков, во второй половине года ожидается заметное снижение цен на видеокарты NVIDIA. Поскольку подобные прогнозы напрямую связаны с ценами на криптовалюты, в настоящий момент доверять аналитикам на 100% не стоит. Особенно настораживают сведения о планах NVIDIA взять перерыв. Как сообщалось, в июле производитель остановил отгрузку графических чипов, что должно остановить насыщение рынка и спасти компанию от провала в случае наступления криптопохмелья. Поскольку ранее подобная информация курсировала на уровне слухов, многие наши читатели относились к этим данным с недоверием. Что же, сегодня у нас есть результаты отчёта 3DCenter, свидетельствующего о правомерности последних утечек.

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Как видите, резкий рост цен на видеокарты начался в январе и совпал с подорожанием Биткоина. Можно предположить, что каждый резкий рывок сопровождался скачком курса на крипторынке. Проще говоря, чем выгоднее было добывать Эфир, тем дороже становились видеокарты в магазинах. Пик ценового беспредела пришёлся на середину мая, после чего стоимость отдельных моделей резко пошла вниз. Если верить графику, то европейские цены за вторую половину мая упали на 20%, а к 20 июня ещё на 10%. Удешевление видеокарт продолжилось и во второй части июня, а всего за период с 16 мая до 4 июля произошло двухкратное падение цен.

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На дворе середина июля. И по логике цены должны были ещё упасть, вот только этого не случилось. Как видите, с 4 июля цены оставались на своих местах и не двигались ни в одну сторону, а видеокарты AMD даже слегка подорожали. По мнению экспертов, всё дело в прекращении поставок графических чипов со стороны NVIDIA. В магазинах действительно достаточно продукции, но цены не падают, поскольку перенасыщения пока нет. Партнёры NVIDIA не дают комментариев на этот счёт, но это не значит, что ничего не происходит.

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Выше можно ознакомиться с большой таблицей европейских цен. Поскольку они мало соотносятся с российскими реалиями, делать долговременных выводов на их основе не стоит. Но это не значит, что нас не касаются европейские тенденции. Если графические чипы не поступают производителям, то нет и новых видеокарт. Будем надеяться, что уже в ближайшее время поставки восстановятся, а цены пойдут вниз. Её раз повторимся: многое будет зависеть от стоимости Эфириума. В последние недели токен замер на отметке 1900 долларов, временами опускаясь или поднимаясь на 200 долларов. Любые более значительные колебания обязательно скажутся на ценах на видеокарты.