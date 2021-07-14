NVIDIA приостанавливает производство видеокарт GeForce RTX 3000 – ожидается очередное подорожание
Если вам казалось, что цены на видеокарты вот-вот упадут, и вы сможете ворваться в ближайший магазин за новенькой GeForce RTX 3060 по рекомендованной цене, то мы вас разочаруем. Согласно источникам, ни NVIDIA, ни партнёры не хотят повторения ситуации 2018 года, когда на рынок хлынуло бесчисленное количество майнерских видеокарт с ферм. Вначале шахтёры продавали своё железо по рыночным ценам, после слегка ниже, а под конец 2018 раздавали с гигантским дисконтом. Уверены, что среди наших читателей есть такие, кто умудрился купить GeForce GTX 1080 Ti по очень привлекательной стоимости. Всё это привело к тому, что новые видеокарты не продавались, а вторичка завалена массой предложений. Сегодня стало ясно, что дешёвых видеокарт не будет, ведь особое внимание уделяется высокопроизводительным графическим чипам. Всё дело в марже, но, если вы думали, что на этом сюрпризы закончатся, то спешим вас переубедить. Ещё не вечер.
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По данным Fast Technology, NVIDIA полностью приостановила отгрузку новых графических чипов партнёрам на один месяц. Сообщается, что речь идёт обо всей серии GeForce RTX 3000, построенной на архитектуре Ampere. Если вы ждали от Дженсена Хуанга иного, то пора возвращаться в реальный мир. Логика следующая: сегодня многие производители и магазины собрали на складах множество готовой продукции. Кто-то верит в подорожание, другие – просто не могут ничего продать, ведь потребители ждут скидок. NVIDIA хочет, чтобы склады разгрузились, а предложения в магазинах оскудели. Мало того, расчёт на то, что видеокарт на рынке станет мало, а значит спрос на них может вернуться даже несмотря на высокие цены.
Подобные поступки не красят NVIDIA, но позволят ей избежать криптопохмелья. Это нам с вами хочется покупать видеокарты по рекомендованным ценам, а производителя интересует доходная часть. Если сегодня не перестать насыщать рынок видеокартами, завтра он переполнится. Источники уверяют, что главными виновниками такого поведения NVIDIA стали китайские майнеры. Руководство зелёных опасается, что видеокарты хлынут на мировой рынок. Сегодня гигантский отложенный спрос кое-как поглощает гигантские запасы фермеров, но ведь немалая часть майнеров даже не начинала раскупоривать свою кубышку. Кстати, самое время ещё более печальных новостей. Дело в том, что производители видеопамяти GDDR6 уже сообщили о подорожании своей продукции на 13%. Очевидно, что видеокарты подорожают. А вы надеялись на что-то иное?
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