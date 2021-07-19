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Первые инженерные процессоры Core i9-12900K появились на чёрном рынке в Китае за 1150 долларов

Кроме процессора ещё нужна новая материнская плата и оперативная память DDR5
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Часто инженерные варианты той или иной техники попадают на рынок ещё до её официального выхода. Инсайдеры не выдерживают груза ответственности, но на самом деле всё дело в деньгах. Поскольку производители не требуют своё железо обратно, соблазн продать процессор или видеокарту за пару месяцев до старта продаж гарантирует высокую прибыль. Это значит, что ранние образцы продавались, продаются и будут продаваться какие бы усилия не предпринимали производители.

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В конце 2021 года в продажу должно поступить 12-е поколение процессоров Intel. Alder Lake не только принесут 10-нм техпроцесс на массовый рынок, но и станут первыми носителями уникальной архитектуры с малыми и большими ядрами (big.LITTLE). Golden Cove – это быстрые большие ядра, способные обеспечить разгонный потенциал и поддержку многопоточности. А вот Gracemont будут отвечать за оптимальный расход энергии, позволяя снизить питание системы до сверхнизких показателей. Ранее уже всплывали подробности о некоторых характеристиках 16-ядерного Core i9-12900K. Как сообщается, сегодня первые инженерные экземпляры доступны в Китае.

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Так называемый квалификационный образец Core i9-12900K не так легко купить, поскольку продавцы опасаются санкций со стороны Intel, но эксперты Videocardz уверяют, что камни доступны для покупки на чёрном рынке. Различные продавцы выставили на них цену от 6900 до 7500 юаней, что соответствует 1050-1150 долларов. Продавцы распространяют данные камни по закрытым каналам и только проверенным покупателям, поэтому даже не надейтесь получить такой процессор здесь и сейчас. Что любопытно, для большинства тех, кто сегодня станет обладателем данного камня, он окажется бесполезен.

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Всё дело в том, что вам потребуется материнская плата со слотом LGA1700, а также новая оперативная память DDR5. Поскольку обе позиции достать почти нереально, то покупка дорогостоящего камня станет напрасной тратой денег. Кстати, источники уверяют, что цена Core i9-12900K будет аналогичной той, что просит AMD за свой 16-ядерный Ryzen 9 5950X. В данном случае нужно понимать, что в первом случае у нас только 8 нормальных ядер и 24 потока, в то время как во втором полноценные 16 ядер и 32 потока. Неужели 10-нм техпроцесс Intel способен перекрыть такой гигантский разрыв?

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