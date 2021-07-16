Мошенники из Украины создали криптовалютную пирамиду и обманули вкладчиков на 670 000 000 рублей
Несмотря на то, что правоохранители не устают бороться с преступностью в интернете, находится множество людей, которые приходят на место посаженных за решётку злоумышленников. Это всё напоминает какую-то гидру, ведь в данном случае на место одного часто встаёт сразу два или даже три мошенника. Доходит до того, что доблестные бойцы за справедливость громят не только нелегальные фермы, но и тех, кто занимается слегка мутной, но не противозаконной деятельностью. Соблазн стать миллионером с минимальными усилиями велик, а значит число злоумышленников будет только расти.
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К счастью, некоторые из них отлавливаются и отправляются в места не столь отдалённые. К примеру, недавно в Черкассах (Украина) была пресечена деятельность криптовалютой пирамиды. Злоумышленники создали свою криптобиржу. Она преподносилась как закрытое сообщество, попасть в которое могут только избранные. Якобы, членами биржи были знаменитые музыканты и актёры по обе стороны океана. Соответственно, для того чтобы влиться в столь элитарное сообщество, нужно было заплатить 5500 долларов. Что любопытно, сама биржа была полным клоном существующей криптовалютной компании, но названия и другая информация не разглашается.
Согласно условиям договора, деньги ложились на так называемый Smart contract, предполагающий высокую процентную ставку. Похожая технология эффективно работает на блокчейне Ethereum. Там заблокированы миллиарды долларов, которые, кстати, тоже могут не вернуться к владельцам, но пока никто не жаловался. Судя по всему, Виталик Бутерин вызывает больше доверия, чем простые ребята из Черкасс. Но вернёмся к нашим мошенникам. Всем вкладчикам была обещана прибыль в размере 7% в день, что соответствует 2255% в год. Несложно подсчитать, что прибыль за год должна была составить около 160 тысяч долларов. Кто в здравом уме откажется от таких денег?
Неясно, кто из членов элитного сообщества первым забил панику, но в какой-то момент этот некто потребовал вернуть ему деньги. Получив отказ, он тут же направился в полицию. Число обманутых превышает 1500 человек, а общая сумма, которую мошенники выманили у тех, кто мечтал стать богатыми и знаменитыми, превысила 9 миллионов долларов или 670 миллионов рублей. Сообщается, что арестованные уже дают показания. А вот удастся ли пострадавшим вернуть свои деньги, большой вопрос, ведь доказать сам факт того, что вы передавали кому-то указанную сумму денег, достаточно сложно, особенно бюрократам у власти, которые с трудом научились запускать компьютер.
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