Правоохранители из Украины ошибочно изъяли видеокарт и ПК на сумму 80 млн рублей у IT-компании
Несколько дней назад Служба безопасности Украины с большой помпой нагрянула в складские помещения АО Винницаоблэнерго. Всех присутствующих клали лицом в пол, а сами оперативники отчитались о полном захвате подпольной фермы. Скорее всего, кто-то уже получил за успешную операцию звание, а некоторые даже денежное поощрение. Даже думать нечего, получили и немалое. Всё дело в том, что доблестные бойцы захватили дорогостоящего оборудования на 80 миллионов рублей. Поскольку майнеры майнили незаконно, представители Фемиды полагали, что за сотнями видеокарт никто не обратится, а значит ребята уже начали делить добро. Как оказалось, бойцам поступил ложный вызов, но это уже не так важно.
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Уже на момент захвата фермы возникали ощущения, что здесь не всё так просто, ведь злостные майнеры почему-то добывали криптовалюту на игровых приставках PlayStation 4 Slim. Мало того, в некоторых из них находились диски с одной из игр серии FIFA. Спустя пару дней поползли слухи о том, что ребята прокачивали ботов, а также аккаунты, которые после этого реализовывались, ну а сегодня вскрылись ещё более любопытные подробности. Так, компания ММІ Engineering (а именно так себя именуют эти ребята) занимается созданием специализированного софта для ИИ. В данном случае не так важно, что это боты, ведь по украинскому законодательству это не является противозаконной деятельностью.
Так предприятие выглядело утром 8 июля
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Мало того, ММІ Engineering оплачивала счета за электричество, а значит никакого противозаконного отбора энергии не было. С подпольным занятием территории тоже не срослось. Как оказалось, сегодня бывшее помешенные Винницаобленерго принадлежит некой компании Альфа Енерджи. Есть договор на аренду недвижимости, действительный на момент захвата мощностей ММІ Engineering бойцами СБУ.
Так предприятие выглядит сегодня
Представители пострадавшей стороны находятся в плачевном состоянии. Оборудование варварски выдернуто из сети и увезено в неизвестном направлении. Есть большие сомнения, что его удастся вернуть. Кого волнует, что ребята не нарушали действующего законодательства? Начал вести свою деятельность на земле СБУ – значит уже виноват! Адвокаты ММІ Engineering направили ряд жалоб, но пока дело выглядит откровенно безнадёжным. Кто в наше время захочет вернуть железа на 80 миллионов рублей? Отметим, что в данном случае не так важно, чем занимались представители компании. Прокачка ботов – это неприемлемо, но не противозаконно. Именно поэтому захват мощностей был прямым правонарушением. Мало того, что мешало правоохранителям поискать договор аренды? Вопросов слишком много, а ответ, увы, только один: страсть как хочется денег. Ждём появлению 3800 игровых приставок PlayStation 4 Slim в торговых сетях Украины.
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