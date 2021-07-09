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Если вы не знаете, что видеокарты дешевеют, то последние несколько недель вы скорее всего провели в защищённом бункере где-то в районе Гренландии. Иначе объяснить нежелание изучать скидки на нашем сайте просто невозможно. Если серьёзно, то китайское правительство сделало всем геймерам большой подарок. Местные майнеры вынуждены распродавать фермы с видеокартами по бросовым ценам, а партнёрам NVIDIA приходится везти свою продукцию в другие страны. Мы же можем только ждать, ведь пока сделать ничего нельзя.

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Впереди хардфорк London, который может как обрушить доходы майнеров, так и увеличить их за счёт подорожания Эфира. Также впереди массовый приход видеокарт серии LHR (с урезанной эффективностью в майнинге) на глобальный рынок. Всё это создаёт дополнительную нервозность и напряжение, поскольку сегодня ритейлеры не знаю, что ожидать от завтрашнего дня. Пока они решают, стоит ли дальше скидывать цены, мы изучим несколько интересных предложения в магазине Ситилинк.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Прежде всего вас может заинтересовать GeForce RTX 3070 Ti. Недавно она потеряла больше 60 000 рублей, что позволило ей не только получить ценник в 91 тысячу рублей, но и стать дешевле многих моделей GeForce RTX 3060 Ti. Как видите, последние стоят 100 000 рублей, что на 9000 дороже более быстрой видеокарты. Как вы понимаете, всё дело в том, что GeForce RTX 3070 Ti получила блокировку хешрейта, а GeForce RTX 3060 Ti – нет.

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Для тех, кто любит разнообразие, отлично подойдёт Radeon RX 6900 XT. Это весьма спорное решение, которое обеспечивает ультимативный уровень производительности до тех пор, пока вы не запускаете трассировку лучей. Как только это случается, Radeon RX 6900 XT пасует, оказываясь гораздо слабее менее производительных моделей от NVIDIA. Возможно, в ближайшее время технология FidelityFX Super Resolution позволит AMD наверстать отставание, но пока мы имеем именно такой расклад.

Не устраивают красные цвета? Берите GeForce RTX 3080 Ti. Это одна из самых лучших видеокарт в текущем поколении. Здесь исключены любые компромиссы: только самая быстрая память, 384-битная шина и флагманский графический чип. Всё это потребует блока питания на 850 Вт, но лучше взять сразу на 1 кВт. Подумайте сами, ведь никто не знает, какие требования будет предъявлять флагман NVIDIA следующего поколения. Кстати, здесь вас также ждёт скидка в районе 60 000, что будет приятным дополнением к паре сотен fps в разрешении 4К во всех играх.

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