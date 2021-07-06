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Видеокарты NVIDIA LHR полностью изменили ситуацию на рынке. Взломать защиту не удалось, а значит покупка подобных моделей для майнеров полностью бесполезна. Немалое давление оказывает и цены Эфира. Криптовалюты увязли в собственных проблемах и не способны вернуть долгосрочные вложения. Всё куда хуже, если вспомнить о приближающемся хардфорке London. Он окажет негативное влияние на доходы фермеров, а предугадать развитие событий после активации изменений просто нереально. Всё это означает, что сегодня перспектив в криптовалюте нет, а значит нет и спроса на видеокарты, который наблюдался ещё месяц назад.

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Ясно, что мир большой, и всегда есть те, кто думает иначе. Именно поэтому видеокарты без антимайнерской защиты кое-как расходятся среди доморощенных фермеров, которые взяли пару сотен тысяч в кредит и верят в то, что именно им суждено стать миллионерами. Оставим этих ребят в своём виртуальном мирке, а сами перенесёмся в мир реальный, где балом правят перекупщики с Авито. В мае их позиции были как никогда сильны, а потенциальные покупатели валили стадами. Это значит, что оставалось только договориться с поставщиками, снизив цену по сравнению с розничной на пару десятков тысяч.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Сегодня всё иначе, ведь многие перекупщики брали видеокарты с высокой наценкой по сравнению с рекомендованной стоимостью, надеясь их продать с большой выгодой. Вот только наполеоновским планам не суждено сбыться, ведь розничные сети начали сбрасывать цены. Для начала несколько примеров. Итак, в рознице GeForce RTX 3070 Ti стартует с 90 000 рублей, ну а на Авито с 85 тысяч. Любопытно, кто-то вообще ведётся на скидку в 5 тысяч? Очевидно, что видеокарта покупалась гораздо дороже 100 000 рублей, а несчастный продавец не знает, как от неё избавиться.

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С GeForce RTX 3080 Ti точно такая же картина. В рознице за близкую к эталонной модель просят 160 000, ну а перекупщики пытаются её реализовать за 145 000. На этот раз выгода составляет целых 15 тысяч, вот только сейчас не начало июня, а значит найти покупателя на видеокарту с урезанным хешрейтом сложно. Кстати, как грибы стали появляться объявления о продаже GeForce RTX 3080. Обычно пишут, что покупалась для игр, не майнила, стояла в офисном ПК или просто лежала на полочке в ожидании счастливого покупателя. Интересно, верит ли кто-то в подобные сказки, как считаете?

P.S. Мы не даём ссылок на товары на Авито, поэтому не ищите их в тексте. Максимум – это несколько изображений без телефонов и подробностей.