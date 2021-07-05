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Сегодня многие полагают, что лучшего времени для создания домашней фермы для майнинга криптовалюты не найти. Всё кажется логичным: видеокарты дешевеют, а доступность отдельных моделей в несколько раз выше, чем это было ещё неделю назад. Мало того, за последние дни Эфир и другие токены неплохо подросли. В такой ситуации создаётся ложное ощущение, что стать миллионером можно при минимальных вложениях. Вот только не всё так просто, ведь впереди глобальные изменения, о которых мы сегодня и поговорим.

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В первую очередь стоит узнать о делистинге Monero с популярной криптовалютной биржи EXMO. Причина лежит на поверхности и связана с давлением финансового регулятора Великобритании на криптовалютные компании. Ранее проблемы начались у биржи Binance, а законодатели явно недовольны тем, что постоянные падения и взлёты Биткоина вымывают деньги из кошельков обычных граждан. Неясно, где эти деньги оседают, но финансовый пузырь налицо. 1 июля биржа остановила ввод криптовалюты с удалённых кошельков, ну а 15 июля произойдёт полная блокировка токена. Отметим, что это может и не случится, если регулятор Англии откажется от своей политики.

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21 июля в сети Ethereum Classic ожидается хардфорк Magneto. Он принесёт снижение комиссии майнерам и улучит безопасность. Фермеры недовольны, но у них никто ничего не спрашивает. Плата за газ будет падать, а с ней и доходность. Очевидно, что данная криптовалюта идёт по пути своего прототипа. Кстати, в тот же день в сети Ethereum ожидается появление хардфорка London. Он также снизит плату за газ, что грозит обрушить доходны майнеров до сверхнизких показателей.

Что до влияния подобных всплесков на цену криптовалют, то ожидается, что Monero может подешеветь, ведь он станет недоступен на большой бирже. А вот Ethereum Classic и Ethereum могут ощутимо набрать вес. Дело в том, что сегодня проблемы майнеров никого не волнуют. В первую очередь криптовалюты растут из-за внимания инвесторов. Если крупная рыба увидит позитивные изменения на рынке, то обе криптовалюты подорожают. Отметим, что разработчики планируют сделать так называемую дефляционную модель, а часть комиссий (или все) будут сжигаться, что снизит эмиссию Эфира. Включаем логику: меньше монет – выше цена. Очевидно, разработчики владеют огромными активами в Эфире и просто хотят сделать их дороже за счёт различных манипуляций. Делаем деньги из воздуха.