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Доходы майнеров продолжают падать – GeForce RTX 3080 окупается за 14 месяцев

Несмотря на снижение стоимости видеокарт, доходы фермеров остаются рекордно низкими
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! RTX 3060 - цены идут к рекомендованым
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Весь июнь криптовалютный рынок трясло. Биткоин то поднимался, то снова падал. Всё это не внушало оптимизма инвесторам, а с ними и обычным владельцам токенов, которые с волнением смотрели на то, как кучка монет Эфира на 1000  долларов медленно превращается в 500 или меньше. Ещё в середине недели мы констатировали, что продолжать майнинг становиться не так прибыльно, как раньше. Что же, уже два дня Эфир находится в стадии роста. Пока неясно, сколько это будет продолжаться. Возможно, уже через пару дней криптовалюта обвалится к наиболее низким значениям июня, опускаясь до 1700 долларов и дешевле. Но пока мы не знаем, как это повлияло на реальные доходы фермеров.  В связи с этим стоит изучить влияние удешевления видеокарт и роста курса Эфириума на прибыль майнеров. 

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Первым делом изучим прибыль на GeForce RTX 3060 Ti. Восемь таких видеокарт генерируют около 32.88 доллара в сутки, или 123 доллара (9000 рублей) в месяц только на одну отдельно взятую видеокарту фермы. Мы не нашли GeForce RTX 3060 Ti дешевле 100 000 рублей. Что любопытно, на российский рынок уже пришли новые модели с антимайнерской защитой. Они стоят от 68 000 рублей, но решительно не подходят для майнинга. Несложно подсчитать, что вернуть вложения на ферму из таких видеокарт можно за 11 месяцев. Это не очень оптимистичные данные, а значит риск действительно большой, и следует несколько раз подумать, прежде чем решаться на столь опрометчивый поступок.  Многие эксперты верят, что к концу года Эфириум вырастет, а с ним и доходы майнеров. Если это так, то вернуть вложения окажется проще. Ну а пока 11 месяцев выглядят просто неподъёмной цифрой на фоне того, сколько майнеры получали в мае, ведь предприимчивые ребята могли успеть вернуть вложения за четыре месяца, начиная с февраля и заканчивая маем 2021 года.

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А теперь рассмотрим доходность по GeForce RTX 3080. Как видите полная ферма из восьми таких карт даёт нам в среднем около 49.94 доллара в сутки, что позволяет надеяться на 187 долларов в месяц (13 690 рублей) на одну такую видеокарту. Самая дешёвая GeForce RTX 3080 производства Gigabyte обойдётся вам в 190 000 рублей. Это значит, что отбить вложения на ферму можно за 14 месяцев. Сложно сказать, что бы это было уж сильно выгодно, поскольку перепады цены на крипторынке вызывают опасения относительно стабильности подобного дохода. А ведь никто не обещал, что видеокарты продолжат дешеветь. Может быть, они снова станут лёгкой добычей майнеров. В любом случае 14 месяцев – это определённо не самое выгодное предложение, и мы бы не рекомендовали сегодня собирать ферму. Кроме того, можно констатировать, что доходность снова упала, даже несмотря на снижение цен на видеокарты. 


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