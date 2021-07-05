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Европейские цены на видеокарты рухнули, а рынок ждёт появления антимайнерских моделей – 3dcenter

С приходом видеокарт с блокировкой хешрейта, цены могут упасть ещё больше
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! RTX 3060 - цены идут к рекомендованым
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Рынок видеокарт стабилизируется. Даже если не обращать внимания на мировые тенденции, можно убедиться, что многие модели на российском рынке реализуются по весьма интересным ценам. К примеру, GeForce RTX 3080 Ti стабильно дешевеет. Она изначально получила блокировку хешрейта, и не вызвала у майнеров интересна. Это привело к увеличению количества таких видеокарт на полках магазинов, что позитивно отразилось на конечной цене. На сегодня стоимость GeForce RTX 3080 Ti всего на 40 000 дороже рекомендованной для РФ, но мы ожидаем дальнейшего удешевления.

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Всё дело в появлении обновлённой линейки LHR. Она построена на уже знакомых нам графических чипах архитектуры Ampere, но включает антимайнерскую блокировку во все продукты. Пока в отечественных магазинах мы видели ограниченную серию GeForce RTX 3060 Ti. Только из-за того, что видеокарты не интересны майнерам, они стартуют с 68 000 рублей, что для продукта такого уровня просто подарок судьбы. Всё будет куда лучше, когда в продаже появятся и другие графические чипы LHR. Прежде всего – это GeForce RTX 3060, которые нуждаются в скидах, поскольку сегодня купить такие карты дешевле 70 000 не представляется возможным.

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Что до общемировых тенденций, то они позволяют надеяться, что уже к концу лета многие геймеры смогут купить новую видеокарту по цене близкой к рекомендованной. Давайте посмотрим на график, составленный ребятами с сайта 3dcenter. Как видите, скачок цен начался в январе, а стоимость видеокарт плавно поднималась до тех пор, пока не достигла 3-кратной разницы с официальной в мае. Что любопытно, на российских прилавках разница достигала 5-кратных значений (300 000 рублей и выше против рекомендованных 63 000 для GeForce RTX 3080).

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Согласно данным, у AMD положение было лучше, хотя российский рынок доказывает обратное, ведь серии Radeon RX 6000 в продаже почти не было, а сегодня стоимость данных видеокарт не спешит возвращаться к рекомендованным отметкам. Также утверждается, что на данный момент средняя переплата за видеокарту составляет всего 53%. Данные аналогичны и для AMD, и для NVIDIA. График составлен на основе реальных цен на 4 июля по ряду европейских магазинов. Пока стоимость видеокарт в РФ куда выше, но благодаря этим показателям мы можем понять, куда идёт рынок, и сколько приблизительно будут стоить игровые модели через пару недель. Здесь стоит сделать некоторое пояснение, ведь, известно, что к нам скидки приходят с некоторым запозданием. В любом случае всё решит массовый приход обновлённой линейки с блокировкой хешрейта. Как только таких видеокарт станет достаточно, мы неминуемо увидим ещё один виток резкого падения цен. 

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