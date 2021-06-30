Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
NVIDIA предпринимает массу усилий для стабилизации цен на видеокарты. Первой ласточкой стала GeForce RTX 3060, которая получила блокировку от майнинга, позволяющую снизить показатели добычи Эфира на 50% по сравнению с теоретической возможностью на аппаратном уровне. К сожалению, первый блин вышел комом, ведь уже через несколько дней по сети гулял драйвер, позволяющий успешно майнить невзирая на всякие блокировки. Как оказалось, ребята из NVIDIA не собираются сдаваться без боя. В июне в продажу поступили две новые видеокарты (GeForce RTX 3070/3080 Ti), которые включали антимайнерскую защиту. Спустя месяц можно констатировать, что этот шаг не только снизил цены, но и количество доступных предложений. Наши читатели могли убедиться в этом факте самостоятельно, ну а некоторые счастливчики даже отхватили скоростную GeForce RTX 3070 Ti всего за 58 тысяч рублей.
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В июле в Европу поступит обновлённая серия видеокарт, которая станет для NVIDIA второй попыткой. В неё войдут GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3060, что окажется настоящим подарком для геймеров, ведь пока цены на эти видеокарты упали не так сильно. Казалось, нас ждёт медленное возвращение к рекомендованным ценам в ближайшие несколько лет. Высказывались предположения о том, что снижение стоимости видеокарт позволит майнерам получать прибыль даже на обновлённой линейке, как вдруг пришли хорошие новости откуда не ждали.
Как сообщается, китайские фермеры массово продают видеокарты. Китайское правительство в буквальном смысле выгнало шахтёров из страны. Некоторые решили искать счастья за границей, а другие плюнули на всё и продают сотни видеокарт с гигантским дисконтом. К примеру, некоторые модели GeForce RTX 3070 доступны за 400 долларов (29 000 рублей). Пока столь щедрые предложения есть только в Китае, но геймеры не спешат разбирать карты с ферм, поскольку опасаются, что они прослужат не так долго, как хотелось бы.
Кроме того, многие крупные майнеры брали видеокарты прямо с заводов и без гарантии, что позволяло им получать большие партии без очереди. На тот момент такой шаг казался оправданным, ну а сегодня выглядит проигрышным. Стоит понимать, что это только первая ласточка. Если китайским майнерам не удастся продать видеокарты на родине, они потянут их с липовыми гарантиями в другие страны. И тут самое время подумать: готовы ли вы взять такую карту за 500-600 вечнозелёных?
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