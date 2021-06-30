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NVIDIA предпринимает массу усилий для стабилизации цен на видеокарты. Первой ласточкой стала GeForce RTX 3060, которая получила блокировку от майнинга, позволяющую снизить показатели добычи Эфира на 50% по сравнению с теоретической возможностью на аппаратном уровне. К сожалению, первый блин вышел комом, ведь уже через несколько дней по сети гулял драйвер, позволяющий успешно майнить невзирая на всякие блокировки. Как оказалось, ребята из NVIDIA не собираются сдаваться без боя. В июне в продажу поступили две новые видеокарты (GeForce RTX 3070/3080 Ti), которые включали антимайнерскую защиту. Спустя месяц можно констатировать, что этот шаг не только снизил цены, но и количество доступных предложений. Наши читатели могли убедиться в этом факте самостоятельно, ну а некоторые счастливчики даже отхватили скоростную GeForce RTX 3070 Ti всего за 58 тысяч рублей.

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В июле в Европу поступит обновлённая серия видеокарт, которая станет для NVIDIA второй попыткой. В неё войдут GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3060, что окажется настоящим подарком для геймеров, ведь пока цены на эти видеокарты упали не так сильно. Казалось, нас ждёт медленное возвращение к рекомендованным ценам в ближайшие несколько лет. Высказывались предположения о том, что снижение стоимости видеокарт позволит майнерам получать прибыль даже на обновлённой линейке, как вдруг пришли хорошие новости откуда не ждали.

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Как сообщается, китайские фермеры массово продают видеокарты. Китайское правительство в буквальном смысле выгнало шахтёров из страны. Некоторые решили искать счастья за границей, а другие плюнули на всё и продают сотни видеокарт с гигантским дисконтом. К примеру, некоторые модели GeForce RTX 3070 доступны за 400 долларов (29 000 рублей). Пока столь щедрые предложения есть только в Китае, но геймеры не спешат разбирать карты с ферм, поскольку опасаются, что они прослужат не так долго, как хотелось бы.

Кроме того, многие крупные майнеры брали видеокарты прямо с заводов и без гарантии, что позволяло им получать большие партии без очереди. На тот момент такой шаг казался оправданным, ну а сегодня выглядит проигрышным. Стоит понимать, что это только первая ласточка. Если китайским майнерам не удастся продать видеокарты на родине, они потянут их с липовыми гарантиями в другие страны. И тут самое время подумать: готовы ли вы взять такую карту за 500-600 вечнозелёных?

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