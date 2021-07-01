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Вчера наши читатели горячо обсуждали тему китайских видеокарт по низким ценам. Как оказалось, падение Эфира и запрет продолжать добычу криптовалют во многих провинциях Поднебесной привёл к тому, что майнеры приступили к разборке своих ферм. В первую очередь под снос пошли относительно новые видеокарты. Это семейство GeForce RTX 3000-й серии, которое предлагает высокий уровень производительности как в играх, так и в рабочих задачах. И это не говоря о майнинге, который ещё несколько месяцев назад приносил неплохую прибыль. Если вчера стал известен сам факт слива видеокарт, то сегодня появились неприятные подробности.

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Вчера мы предположили, что майнеры захотят вернуть максимальную часть вложений. В ход идут простые решения. В первую очередь – это повторная упаковка видеокарт, которые проработали на фермах много месяцев. Ситуация действительно удручающая. Представьте себе, что вы покупаете в магазине видеокарту по относительно низкой цене. Вы уверены, что она новая, вот только ресурс у неё уже не тот. Мы не берёмся утверждать, что гарантия также окажется липовой, но есть большой шанс, что именно так и будет. Сообщается, что фермеры массово переупаковывают видеокарты, которые можно продать под видом новых. Единственным способом определить такую карту будет изучение маркировки, которая может рассказать о месяце производства, но это не панацея, ведь вам могут заявить, что видеокарта просто лежала на складе.

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Было бы наивным предположить, что на руках у майнеров только видеокарты NVIDIA. В ход пошли модели Radeon RX 6000-й и даже представители предыдущих поколений. К счастью, здесь всё предельно ясно. Такие видеокарты, как GeForce GTX 1060 и Radeon RX 470 сложно продать под видом новых, а значит их будут предлагать с большим дисконтом. В данном случае никакого обмана нет, но потенциальные покупатели должны понимать, что берут кота в мешке. Видеокарту после майнинга нужно проверять лично. Лучше всего делать это с особым пристрастием путём прогонки в специализированных тестах, а также доскональной разборки. Ясно, что с купленной на eBay таких манипуляцией провести не выйдет, ведь сделка будет закрыта после попадания продукта в ваши руки.

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Некоторые сайты уже бьют тревогу, призывая всех отказываться от покупки видеокарты на ближайшие месяцы. Мы не станем этого делать, поскольку понимаем, в каком трудном положении геймеры оказались. В конце концов за полгода (имеется в виду нового поколение видеокарт) графический чип убить сложно, а значит там должен оставаться приличный ресурс. Ну а в целом, всё решит цена. Если она окажется привлекательной, то остановить геймеров от покупки такой карты будет невозможно. А вы бы купили себе перепакованную GeForce RTX 3070 за 40 000 рубликов?



