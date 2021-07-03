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Выясняем, можно ли стать миллионером с помощью Chia Coin – подсчитываем доходы с фермы за 2 месяца

Собираем 10 ферм и считаем прибыль
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Споры о прибыльности Chia Coin не утихают. Согласно нашим исследованиям, большинство майнеров остались у разбитого корыта, поскольку стоимость монеты падает, а сложность добычи растёт. Это приводит к массовым потерям обычных пользователей, которые вложили в домашние фермы тысячи и даже миллионы рублей. Поскольку мнения разделились, мы попробуем изучить противоположную точку зрения на ситуацию и выяснить, можно ли вообще стать миллионером при помощи добычи Chia Coin.

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Для того чтобы стать миллионером, нужно быть миллионером. Добыча Chia Coin напрямую зависит от объёма вашего накопителя. Чем он больше, чем выше шанс выиграть блок с монеткой. Проблема в том, что шанс случайный, а значит даже много жёстких дисков ничего не гарантируют. И вот тут-то на помощи фермерам приходят пулы, которые подключают тысячи и сотни тысяч майнеров в единую сеть, выплачивая вознаграждение согласно вашему вложению в общую добычу. Сегодня мы посчитаем, можно ли вообще стать миллионером, добывая Chia Coin. Предположим, у вас уже есть 10 компьютеров, в каждом из которых свободно 6 портов для подключения жёстких дисков (небольшой игровой зал). Покупаем 12 WD Red Pro каждый из которых стоит 62 тысячи. Это значит, что вам нужно вложить в дело всего 3 720 000 рублей (60 накопителей). Таким образом мы получаем полезную ёмкость 960 Тб.

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Отбросим в сторону необходимость построения блоков, предположим, что всё это вы сделали ещё неделю назад. Учитывая, что сегодня на добычу одной монетки жёстким диском объёмом 1 Тб у вас уйдёт 9 лет и 21 день (3308 дней). Поскольку у нас 960 Тб, то мы сможем добывать по 1 блоку (в блоке 2 монеты) за три с половиной дня или примерно 16 монет за месяц, ну или ещё 14 на второй месяц, поскольку сложность добычи растёт. Итого, у нас за 2 месяца около 30 монет.

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Сегодня цена Chia Coin составляет 282 доллара, или 20 600 рублей. Это значит, что 30 монет за два месяца принесут вам 618 тысяч рублей. Прискорбно. Мы вложили почти 4 миллиона в жёсткие диски, а ведь есть ещё и 10 компьютеров, которые тоже чего-то стоят. Прибавьте сюда мониторы и контроль за фермой, который отнимает время. К сожалению, нам приходится констатировать, что стать миллионером с Chia Coin за 2 месяца сегодня невозможно. Считать дальше нет никакого смысла, ведь сложность растёт непропорционально. Многие майнеры верят, что данная криптовалюта подорожает, что сразу удвоит или утроит выгоду, но пока весь рынок цифровых денег лежит, ни о каком росте цен на Chia Coin не может быть и речи.

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