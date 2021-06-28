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Иногда крайне сложно отследить причинно-следственную связь между событиями и теми или иным последствиями. Это как проблема курицы и яйца, будоражившая умы философов на протяжение тысячелетий. Посудите сами: в марте мир узнал о существовании новой криптовалюты Chia Coin. Её преподносили как лучшую замену Биткоина. Потребляя сотую часть энергии, необходимую для генерации традиционных криптовалют, Chia должна была обеспечить пассивных доход каждому, у кого есть жёсткий диск. По крайней мере так нам говорили. После этого выяснилось, что потребуется не один жёсткий диск, а как минимум пять, а каждый из них должен быть объёмом 10 Гб и больше. Здесь всё очевидно: народ хотел разбогатеть, что привело к исчезновению жёстких дисков из продажи.

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Несколько недель назад жёсткие диски стали дешеветь, а некоторые модели уже стоят в 2 раза ниже майских значений. Здесь всё понятно: за последний месяц цена Chia упала в 3 раза, что словно холодный душ остудило прыть доморощенных фермеров. Ну а дальше у нас идут просто необъяснимые события. Почему нет ажиотажа на жёсткие диски? Сегодня одна монетка стоит 264 доллара. На накопители объёмом 14 и 16 Тб цена опустилась почти в 2 раза, а значит вход в закрытый клуб майнеров стал значительно дешевле.

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Давайте изучим, насколько сегодня реально отбить вложения в ферму из пяти накопителей. Поскольку жёсткий диск должен быть не только вместительным, но и обладать отменной живучестью, нам подойдёт модель WD Red Pro на 18 Тб. Пять таких дисков стоят 424 950 рублей (84 990х5). Согласно официальной информации, накопитель объёмом 1 Тб позволяет получить одну монетку за 8 лет и 265 дней (3187 дней). Поскольку у нас на руках 90 Тб (18х5), то мы с лёгкостью можем заработать Chia за 35 с половиной дней. Сомнительная перспектива. А ведь мы не посчитали стоимость самого системного блока, быстрого SSD для посева участков. Кроме того, монеты выпадают случайным образом, что крайне усложняет их получение, ведь удача может не улыбнуться вам несколько месяцев подряд. А главное – это увеличивающая сложность добычи, которая растёт на фоне ввода всё новых мощностей несколькими крупными игроками.

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Что же, после таких подсчётов становится очевидно, почему нет ажиотажа на жёсткие диски. Если даже представить, что через 2 месяца вы получите свои 2 монетки (в блоке 2 Chia), то это даст вам всего 530 долларов. Помните, как мы потратили на 5 накопителей почти 6000 долларов? С постоянно растущей сложностью, с рендомным шансом и падающей в цене криптовалютой, вернуть вложения невозможно. Скорее всего, потенциальные фермеры сделали примерные подсчёты. Ну а те, кто только думал начать майнить Chia Coin, прочтут наш материал и вовремя остановятся. Не благодарите.