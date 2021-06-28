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Майнинг Chia Coin стал нерентабельным – монета подешевела в 3 раза, а заработки упали почти до нуля

Сегодня вернуть вложения в майнинговую ферму Chia Coin стало почти невозможно
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-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
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RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке
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Иногда крайне сложно отследить причинно-следственную связь между событиями и теми или иным последствиями. Это как проблема курицы и яйца, будоражившая умы философов на протяжение тысячелетий. Посудите сами: в марте мир узнал о существовании новой криптовалюты Chia Coin. Её преподносили как лучшую замену Биткоина. Потребляя сотую часть энергии, необходимую для генерации традиционных криптовалют, Chia должна была обеспечить пассивных доход каждому, у кого есть жёсткий диск. По крайней мере так нам говорили. После этого выяснилось, что потребуется не один жёсткий диск, а как минимум пять, а каждый из них должен быть объёмом 10 Гб и больше. Здесь всё очевидно: народ хотел разбогатеть, что привело к исчезновению жёстких дисков из продажи.

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Несколько недель назад жёсткие диски стали дешеветь, а некоторые модели уже стоят в 2 раза ниже майских значений. Здесь всё понятно: за последний месяц цена Chia упала в 3 раза, что словно холодный душ остудило прыть доморощенных фермеров. Ну а дальше у нас идут просто необъяснимые события. Почему нет ажиотажа на жёсткие диски? Сегодня одна монетка стоит 264 доллара. На накопители объёмом 14 и 16 Тб цена опустилась почти в 2 раза, а значит вход в закрытый клуб майнеров стал значительно дешевле.

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<b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b>
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Давайте изучим, насколько сегодня реально отбить вложения в ферму из пяти накопителей. Поскольку жёсткий диск должен быть не только вместительным, но и обладать отменной живучестью, нам подойдёт модель WD Red Pro на 18 Тб. Пять таких дисков стоят 424 950 рублей (84 990х5). Согласно официальной информации, накопитель объёмом 1 Тб позволяет получить одну монетку за 8 лет и 265 дней (3187 дней). Поскольку у нас на руках 90 Тб (18х5), то мы с лёгкостью можем заработать Chia за 35 с половиной дней. Сомнительная перспектива. А ведь мы не посчитали стоимость самого системного блока, быстрого SSD для посева участков. Кроме того, монеты выпадают случайным образом, что крайне усложняет их получение, ведь удача может не улыбнуться вам несколько месяцев подряд. А главное – это увеличивающая сложность добычи, которая растёт на фоне ввода всё новых мощностей несколькими крупными игроками.

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Что же, после таких подсчётов становится очевидно, почему нет ажиотажа на жёсткие диски. Если даже представить, что через 2 месяца вы получите свои 2 монетки (в блоке 2 Chia), то это даст вам всего 530 долларов. Помните, как мы потратили на 5 накопителей почти 6000 долларов? С постоянно растущей сложностью, с рендомным шансом и падающей в цене криптовалютой, вернуть вложения невозможно. Скорее всего, потенциальные фермеры сделали примерные подсчёты. Ну а те, кто только думал начать майнить Chia Coin, прочтут наш материал и вовремя остановятся. Не благодарите.

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Теодор Адамски
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да все просто, прейман был 21 млн монет, а сейчас где-то 21.7 млн монет, вот так и развели лохов а создатели понемногу сливают свои монетки
Майнинг Chia Coin стал нерентабельным – монета подешевела в 3 раза, а заработки упали почти до нуля
Anton Anikin
01:00
Тут был даже татарско-турецкий лицей, но сейчас его статуса не знаю, надеюсь прикрыли эту шарагу. Турок русскому не противник, а враг.
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