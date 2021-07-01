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Доходы майнеров Эфириума продолжают падать – в июне фермеры потеряли больше $1 миллиарда

Доходы майнеров падают, а с ней и вера в шанс стать миллионером с помощью криптовалюты
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Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
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Майнинг криптовалюты, это как игра в покер. Вам может везти, когда карта идёт несколько раундов подряд. А иногда удача поворачивается спиной. Что бы вы не делали, выиграть просто невозможно. И в первом, и во втором случае важно ещё уметь распорядиться картой, увеличив прибыль или понизив потери, но сути это не меняет. В 2017 году казалось, что майнинг станет настоящим Клондайком, второй Меккой, куда будут стекаться все энтузиасты. Именно там их ожидают миллионные прибыли. Уже в начале 2018 года стало ясно, что всё это не больше, чем мечты.

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В 2021 году майнеры снова ударились о старые добрые грабли. Никто ведь никому не обещал, что высокие доходы будут длиться вечно. Как сообщается, в мае все фермеры вместе взятые, добывающие Эфир, заработали невероятные 2.35 миллиарда долларов. Подобный рекорд стал доступен благодаря высоким комиссиям за газ, которые получали шахтёры в ходе резкого ажиотажного спроса на криптовалюту. Сегодня многим из них приходится платить за свои решения, ведь многие из них покупали видеокарты GeForce RTX 3080 за 300 000 долларов. Что же, криптопохмелье июня расставило всё по местам.

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-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Так, за прошедший месяц майнерам удалось заработать 1.1 миллиарда долларов в Эфире, что больше чем в 2 раза ниже показателей мая. С Биткоином всё куда лучше: 839 миллионов против 1.45 миллиарда долларов. Стоит учитывать, что сегодня есть все предпосылки к сокращению доходов майнеров. В первую очередь – это исход шахтёров из Китая. Некоторые из них перевозят железо в другие страны, а некоторые распродают новые видеокарты с огромным дисконтом.

В последнюю неделю хешрейт Биткоина упал на 50% по всему миру, а доля комиссий в доходности Эфира снизилась с более 1 миллиарда до 166 миллионов долларов. Важно учитывать, что по итогам июля цифры могут упасть ещё ниже. Как мы уже говорили, китайские майнеры пребывают в полной неопределённости. Но это не главное, ведь уже к концу июля в общую сеть может быть внедрён хардфорк EIP-1559, знакомый нашим читателям под именем London. Это снизит размер комиссий ещё меньше, что снова ударит по доходам несчастных фермеров. Такое решение называется справедливым, но для обычных владельцев нескольких видеокарт оно явно таким не кажется. Ну а мы подождём статистику за июль. 

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