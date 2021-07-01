Доходы майнеров Эфириума продолжают падать – в июне фермеры потеряли больше $1 миллиарда
Майнинг криптовалюты, это как игра в покер. Вам может везти, когда карта идёт несколько раундов подряд. А иногда удача поворачивается спиной. Что бы вы не делали, выиграть просто невозможно. И в первом, и во втором случае важно ещё уметь распорядиться картой, увеличив прибыль или понизив потери, но сути это не меняет. В 2017 году казалось, что майнинг станет настоящим Клондайком, второй Меккой, куда будут стекаться все энтузиасты. Именно там их ожидают миллионные прибыли. Уже в начале 2018 года стало ясно, что всё это не больше, чем мечты.
реклама
В 2021 году майнеры снова ударились о старые добрые грабли. Никто ведь никому не обещал, что высокие доходы будут длиться вечно. Как сообщается, в мае все фермеры вместе взятые, добывающие Эфир, заработали невероятные 2.35 миллиарда долларов. Подобный рекорд стал доступен благодаря высоким комиссиям за газ, которые получали шахтёры в ходе резкого ажиотажного спроса на криптовалюту. Сегодня многим из них приходится платить за свои решения, ведь многие из них покупали видеокарты GeForce RTX 3080 за 300 000 долларов. Что же, криптопохмелье июня расставило всё по местам.
Так, за прошедший месяц майнерам удалось заработать 1.1 миллиарда долларов в Эфире, что больше чем в 2 раза ниже показателей мая. С Биткоином всё куда лучше: 839 миллионов против 1.45 миллиарда долларов. Стоит учитывать, что сегодня есть все предпосылки к сокращению доходов майнеров. В первую очередь – это исход шахтёров из Китая. Некоторые из них перевозят железо в другие страны, а некоторые распродают новые видеокарты с огромным дисконтом.
В последнюю неделю хешрейт Биткоина упал на 50% по всему миру, а доля комиссий в доходности Эфира снизилась с более 1 миллиарда до 166 миллионов долларов. Важно учитывать, что по итогам июля цифры могут упасть ещё ниже. Как мы уже говорили, китайские майнеры пребывают в полной неопределённости. Но это не главное, ведь уже к концу июля в общую сеть может быть внедрён хардфорк EIP-1559, знакомый нашим читателям под именем London. Это снизит размер комиссий ещё меньше, что снова ударит по доходам несчастных фермеров. Такое решение называется справедливым, но для обычных владельцев нескольких видеокарт оно явно таким не кажется. Ну а мы подождём статистику за июль.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила