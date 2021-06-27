Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня немалую часть доходов майнеров Эфириума составляют так называемые комиссии. В какой-то момент фермеры осознали их прибыльность, а вр время пикового ажиотажа плата за газ позволяет получать сверхдоходы. К примеру, в феврале доля комиссии составила почти 53% от майнинга, что позволило увеличить доходы на 122%. В мае комиссии доходили до 200 долларов за одну транзакцию, что казалось многим экспертам несправедливым. Сегодня комиссии упали, но только из-за того, что Эфир подвис, а потенциальные покупатели перестали слепо верить в обещания аналитиков, уверяющих нас в том, что к концу 2021 года одна монетка будет стоить 15 000 долларов.

реклама

Хардфорк EIP-1559 назрел. Он предлагает сжигание комиссии фермерам, что должно позитивно сказаться на самочувствии всей сети Эфириума, но ударит по кошелькам майнеров. В данном случае озвученную информацию нужно понимать в буквальном смысле, ведь фактически доходность добычи снизится на 50%, что сделает её невыгодной на некоторых видеокартах. Давайте рассмотрим яркий пример. Предположим, вы пару дней назад купили видеокарту GeForce RTX 3080 за 223 тысячи рублей. Почему бы и нет? Цены на подобную продукцию опустились почти на 100 000 рублей, а майнеры решили, что самое время сделать вложение в собственную ферму. Что же, сегодня ферма из восьми таких видеокарт приносит 40.83 доллара в день или 153 доллара в месяц. Это значит, что вернуть вложения можно будет за 20 месяцев, которые автоматически превратятся в 30 месяцев с активацией нового хардфорка.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b> RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Кто-то полагает, что это очень неплохо, ведь Эфир должен подорожать, а значит доходность вернётся к прежним отметкам. Как бы не так, доходность упадёт и очень сильно, ведь Хардфорк EIP-1559, который также называется London уже рядом. Несколько дней назад обновление сети было опробовано на тестовом участке Ropsten. 30 июня его получат участники участка Goerli, а 7 июля – Rinkeby. Как только разработчики убедятся, что всё прошло успешно, то уже через 300-400 тысяч блоков London придёт в основную сеть Эфириума.

реклама

Если сегодня в сутки генерируется около 6500 блоков, то нетрудно подсчитать, что уже к середине августа майнеров ждёт резкое снижение доходности. Переоценить влияние этого фактора на будущее криптовалюты сложно. Некоторые эксперты уверены, что удар окажется болезненным для домашних майнеров. При этом они считают, что EIP-1559 позитивно отразится на цене Эфира. Неясно, чем эти ребята руководствуются, но мы с вами сможем увидеть результаты хардфорка уже очень скоро.