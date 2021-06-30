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Блогер протестировал необычную видеокарту с двумя GPU: Voodoo 3 3500 и PowerVR PCX2

Энтузиаст создал уникальную видеокарту, вмещающую сразу два графических чипа
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На дворе лето, самое время гулять по морскому пляжу, есть всякую вредную пищу и наслаждаться долгожданным палящим солнышком. Если вас шеф считает вас незаменимым и не отпускает с работы, то почему бы не скоротать время у компьютера, сидя с грустным лицом на удалёнке? И снова не всё прекрасно, ведь далеко не все наши читатели могут себе позволить видеокарту GeForce RTX 3080 за 197 000 рублей. Что делать в такой ситуации? Блогер Michael Dale нашёл нестандартное решение проблемы, с которым мы сейчас и познакомимся.

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Парень ведёт свой канал на YouTube. Судя по всему, он решил получить больше просмотров, с чем мы сегодня ему постараемся помочь. Итак, в руки Майка попала необычная видеокарта, которая была сделана на заказ и может считаться уникальным продуктом, существующим в одном экземпляре, ведь никому больше в голову подобная идея не придёт. Наш Франкенштейн получил сразу два графических чипа: Voodoo 3 3500 и PowerVR PCX2. Перед нами настоящий монстр, разработанный для фанатов ретроигр. Как оказалось, среди любителей онлайн-шутеров и многопользовательских РПГ есть и такие.

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Согласно описанию, при желании владелец может переключаться между графическими чипами, каждый из которых  выполняет свои задачи. Нам не совсем ясно, как это происходит. Возможно, есть какой-то переключатель. А может этот процесс осуществляется напрямую из системы, где обе карты активны. Также неясно, получили ли они отдельную память, или используют общую. Подключение происходит при помощи весьма устаревшего порта PCI (не PCI Express), а для работы не нужны дополнительные кабели питания.

Видео распаковки выглядит интересно и может заинтересовать настоящих оверклокеров, ведь в последнее время производители не балуют нас видеокартами из двух графических чипов, а также процессорами с заблокированным ядром. В данном случае можно экспериментировать со старыми играми, ведь многие проекты (например, оригинальный Tomb Raider, первый Quake и Wing Commander) напрочь отказываются запускаться на современных видеокартах. А ведь есть ещё целая россыпь игр, которые работают только на PowerVR PCX2. Кстати, Voodoo 3 3500 на момент выхода была очень мощной и популярной видеокартой. Она имела 16 Мб видеопамяти и тактовую частоту графического процессора 183 МГц. Она быстро завоевала признание и в будущем положила начало первой серии видеокарт NVIDIA.

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