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Одна из самых стабильных криптовалют SafeDollar была взломана, а цена монеты упала до нуля

SafeDollar (SDO) привязанный к доллару превратилась в тыкву
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Сегодня сложно встретить человека, который ничего не слышал бы от Биткоинах. Криптовалюты всё прочнее проникают в нашу жизнь, а многие всё чаше решаются инвестировать в покупку монет, либо в видеокарты. Кто-то полагает, что это единственный шанс разбогатеть. Может это и так, но пока в плюсе исключительно основатели различных токенов. Хотя, иногда есть и исключения, но, чаще всего, проще выиграть в лотерею, чем купить криптовалюту, которая уже завтра подорожает с тысячи раз. Как оказалось, есть и более быстрый способ. Его и рассмотрим.

На криптовалютных биржах расчёты часто проводятся в USDC и USDT. Как оказалось, это стейблкоин SafeDollar (SDO) отличительной особенностью которого считается привязка к доллару. По факту это позволяет выводить криптовалюты с переводом в доллары, а после конвертировать токены из USDT (Tether) и USDC (USD Coin) в реальные деньги. Поскольку подобный способ крайне удобен, его поддерживают почти все крупные биржи, ну а пользователи переводят монеты из одного кошелька в другой ожидая, что с ними ничего не случится, ведь токены привязаны к доллару. Проще говоря: если вы переводите 1000 USDT, то на выходе получите чуть меньше 1000 долларов.

Сегодня неизвестный злоумышленник умудрился найти дыру в защите SDO. В результате ему удалось вывести 248 тысяч долларов. Всё это не могло не сказаться на репутации криптовалюты, которая тут же упала до нуля. Да, если вы выводили деньги из одной структуры в другую, но не успели конвертировать их из популярного SDO, то у вас на счету лежит ноль. Неожиданно. Не стоит впадать в панику, ведь ещё не всё потеряно.

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Во-первых, капитализация SafeDollar составляет 248 миллионов долларов. Правда ликвидности в системы было всего на 250 тысяч, но разработчики обещают решить проблему как можно скорее. Во-вторых,  все пострадавшие получат компенсации, а сама сеть вернётся к прежним отметкам. Неясно, когда это наступит, но пока всем заинтересованным сторонам настоятельно предлагается не использовать для обмена протокол SDO. Разработчики уже ведут консультации с поставщиками ликвидности. Если последние окажутся готовы выделить ещё пару сотен тысяч долларов, то вы даже не заметите потери, ну а хакеры спокойно уйдут с крадеными монетами. Основатели SafeDollar обещают провести расследование, но пока они в полном тупике, ведь все известные дыры были благополучно закрыты.

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