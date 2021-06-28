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Ещё месяц назад никто и предположить не мог о скором выходе новой операционной системы Windows 11. Microsoft так тщательно скрывала свои планы, что ни один инсайдер не узнал о таком глобальном событии до тех пор, пока руководство софтверного гиганта не сделало несколько прямых намёков. Что любопытно, даже после этого многие сомневались, ведь до этого нам пообещали, что Windows 10 станет последней операционной системой. Что же, если вы внимательно читали наш материал, то понимаете всю логику Microsoft. Если попытаться охарактеризовать её как можно короче, то ребята просто хотят больше денег. Ловкий ход с отложенным обновлением сыграет компании на руку, что позволить в первые 3-6 месяцев заниматься прямыми продажами готового продукта, вместо обслуживания сотен миллионов систем и вылавливанием багов абсолютно бесплатно.

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Пожалуй, время не самая большая проблема Windows 11. Дело в том, что Microsoft отказывается отменять необходимое условие в установке чипа Trusted Platform Module второго поколения, известного нашим читателям под названием TPM 2.0. Фактически, это решение превращает сотни миллионов компьютеров в устаревшие, поскольку они оказываются несовместимы с новыми требованиями для процессоров. Microsoft требует физического или аппаратного наличия контроллера, поэтому на старых ПК его можно установить отдельно, но это не решает проблему корпоративных клиентов, для которых покупка отдельного чипа стоимостью пару десятков долларов (сегодня около $100) обернётся дополнительной нагрузкой и миллионными потерями.

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Как оказалось, в арсенале Microsoft будут специализированные версии операционных систем без драконовских требований к процессору. Ожидается, что эти ОС не будут продаваться в западных странах по открытым каналам, но могут поставляться отдельным компаниям после подачи необходимого запроса. Кроме того, со 100% долей вероятности поставки модифицированных ISO-образов будут осуществляться в Китай, где не используются западные технологии шифрования.

Что любопытно, скорее всего, Россия также получит образ без необходимости наличия поддержки TPM 2.0 на процессоре. Причина та же, поскольку в РФ существует собственный алгоритм шифрования. Кстати, эксперты заявляют, что TPM 2.0 бесполезна с точки зрения защиты, ведь всё это сегодня прекрасно работает на Windows 10 на программном уровне. Сообщается, что некоторые умельцы уже нашли способ выпилить странное требование из ОС, но пока об этом рано говорить, поскольку финальных образов в природе ну существует.