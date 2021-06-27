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Несмотря на то, что до официального выпуска операционной системы Windows 11 ещё как минимум три месяца, она уже успела вызвать целую бурю негодования у обычных пользователей. Вначале стало известно о желании Microsoft увеличить системные требования для количества оперативной памяти и мощности процессора. После это неожиданно выяснилось, что минимально совместимым процессором станет Ryzen 2000-й серии или Intel Core 7000-й серии. Всё дело в способности эмулировать функции TPM 2.0. Есть возможность установить плату и на более старые камни, но сегодня все подобные платы раскуплены, а оставшиеся стоят до сотни долларов. Сегодня мы уже убедились, что заявления Microsoft о более высокой производительности Windows 11 могут оказаться нереалистичными. Почитать об этом можно в нашем материале, но это далеко не все новости.

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Как стало известно, Microsoft планирует как следует заработать на новой операционной системе. Учтите, что перед нами Windows 10 с новым дизайном, но платить за неё нужно будет как за полноценную ОС. Итак, если вы решите поддержать Microsoft материально, то за скромную сумму в 139 долларов можно купить официальную версию Windows 11. Её следует устанавливать на совместимый процессор с поддержкой TPM 2.0. Такая возможность появится у вас уже в 4 квартале 2021 года. Осталось совсем немного подождать. А вот всем тем, кто планирует обновить свою лицензионную Windows 10 до Windows 11 бесплатно, стоит запастись изрядным количеством терпения.

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Вся эта информация стала доступна после обнародования официального графика развёртывания Windows 11. Microsoft утверждает, что получить бесплатно новую операционную систему можно будет только в 2022 году. Это случится в первой половине года, но точных сроков нет. Важно понимать, что обновление будет происходить поэтапно, а значит владельцам версии Home пока вообще волноваться не стоит, ведь очередь до них дойдёт очень и очень нескоро.

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Очевидно, что никаких препятствий для обновления уже в 2021 году нет, а всё это плохо завуалированная попытка заработать денег на энтузиастах. В конце концов, на новую ОС решат перейти крупные компании, что гарантируется огромную прибыль на пустом месте. Гениально! А ведь продолжи Microsoft выпускать бесплатные версии Windows 10, о лишних деньгах можно было бы и не мечтать.