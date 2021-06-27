Microsoft не планирует разрешить обновление Windows 10 до новой Windows 11 бесплатно в 2021 году
Несмотря на то, что до официального выпуска операционной системы Windows 11 ещё как минимум три месяца, она уже успела вызвать целую бурю негодования у обычных пользователей. Вначале стало известно о желании Microsoft увеличить системные требования для количества оперативной памяти и мощности процессора. После это неожиданно выяснилось, что минимально совместимым процессором станет Ryzen 2000-й серии или Intel Core 7000-й серии. Всё дело в способности эмулировать функции TPM 2.0. Есть возможность установить плату и на более старые камни, но сегодня все подобные платы раскуплены, а оставшиеся стоят до сотни долларов. Сегодня мы уже убедились, что заявления Microsoft о более высокой производительности Windows 11 могут оказаться нереалистичными. Почитать об этом можно в нашем материале, но это далеко не все новости.
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Как стало известно, Microsoft планирует как следует заработать на новой операционной системе. Учтите, что перед нами Windows 10 с новым дизайном, но платить за неё нужно будет как за полноценную ОС. Итак, если вы решите поддержать Microsoft материально, то за скромную сумму в 139 долларов можно купить официальную версию Windows 11. Её следует устанавливать на совместимый процессор с поддержкой TPM 2.0. Такая возможность появится у вас уже в 4 квартале 2021 года. Осталось совсем немного подождать. А вот всем тем, кто планирует обновить свою лицензионную Windows 10 до Windows 11 бесплатно, стоит запастись изрядным количеством терпения.
Вся эта информация стала доступна после обнародования официального графика развёртывания Windows 11. Microsoft утверждает, что получить бесплатно новую операционную систему можно будет только в 2022 году. Это случится в первой половине года, но точных сроков нет. Важно понимать, что обновление будет происходить поэтапно, а значит владельцам версии Home пока вообще волноваться не стоит, ведь очередь до них дойдёт очень и очень нескоро.
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Очевидно, что никаких препятствий для обновления уже в 2021 году нет, а всё это плохо завуалированная попытка заработать денег на энтузиастах. В конце концов, на новую ОС решат перейти крупные компании, что гарантируется огромную прибыль на пустом месте. Гениально! А ведь продолжи Microsoft выпускать бесплатные версии Windows 10, о лишних деньгах можно было бы и не мечтать.
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