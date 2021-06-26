Windows 11 не запустится на процессоре Ryzen 1600 и требует наличия модуля TPM 2.0
Мы уже знаем, что новая операционная система Windows 11 получит несколько ключевых улучшений, которые напрямую связаны с пользовательским интерфейсом. Это должно позитивно сказаться на повседневных задачах, ведь часть функций, которые были откровенно непопулярны, теперь перекочуют в магазин приложений. Перед нами своеобразный компромисс. Могло показаться, что Windows 11 станет идеальной операционкой, но Microsoft не могла обойтись без неприятных сюрпризов. В первую очередь были повышены системные требования. Это и оперативная память, и ёмкость накопителя, и более мощные процессоры. На первый взгляд показалось, что этим всё и ограничится, вот только все сюрпризы были впереди.
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Ниже вы можете ознакомиться со списком поддерживаемых процессоров. Он очень короткий. Для Intel – это камни начиная с восьмого поколения, а для AMD – Ryzen 2000-й серии и выше. Подобная информация вызвала шок среди владельцев компьютеров. Ситуация действительно странная, но имеет простое объяснение. Суть в необходимости модуля Trusted Platform Module (TPM) в системе. Он должен соответствовать спецификациям уровня 2.0 и присутствовать либо в виде отдельной микросхемы, либо эмулироваться функциями процессора. Все указанные ниже камни поддерживают эту эмуляцию, в то время как предыдущие поколения – нет. В данном случае мы не планируем критиковать Microsoft. Уверены, что ребята одумаются, ведь таким шагом они автоматически отбрасывают сотни миллионов потенциальных клиентов. А ведь речь идёт не о каких-то древних камнях. Под раздачу попали популярные Ryzen 1600, которые до сих пор продаются в магазинах.
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Если вы находитесь в числе владельцев процессора, который не вошёл в список выше, то волноваться пока не стоит. Во-первых – можно купить отдельную микросхему TPM. Правда ажиотажный спрос уже поднял на них цены в некоторых странах с 15 долларов до 100. Кроме того, ранее Microsoft уверяла, что вы сможете беспрепятственно обновиться, если ваш жёсткий диск поддерживает TPM 1.2.
Отметим, что с высокой долей вероятностью, даже если у вас новый процессор, то TPM в системе отключён. Как его активировать и проверить наличие и версию подробно описано в данном материале. В нашем случае в процессоре из списка TPM деактивирован в UEFI. Вы всегда можете его включить. Предлагаем вам пока этого не делать. Решение будет найдено, скорее всего Microsoft примет сторону пользователей и решит, что для новой операционной системы достаточно эмуляции TPM 1.2.
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