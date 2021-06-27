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Сразу же после появления в сети первого образа Windows 11, некоторые пользователи заговорили об ожидаемом приросте производительности в новой операционной системе. Поскольку чудес не бывает, тут же появились опровержения, в которых утверждалось прямо противоположное. Как понять, кто прав, а кто просто решил ради сенсации нарисовать несколько дополнительных полосок? Пожалуй, окончательный итог будет только после официального выхода новой ОС, но пока этого не случилось, ребята с канала TheSpyHood предлагают ознакомиться с предварительными результатами.

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В данном случае мы можем констатировать, что ребята не заинтересованы в итоговом результате, а значит им просто не нужно доказывать, что одна из операционных систем будет лучше другой. В качестве процессора использовался 10-ядерник Core i9-11900K, графическая составляющая представлена GeForce RTX 3080. Оперативной памяти было даже больше, чем нужно (4х8 Гб), а накопитель соответствовал запросам всей системы. Всё это значит только одно: перед нами один из самых мощных компьютеров, что позволит оценить производительность Windows 11 с оглядкой в будущее.

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Все результаты представлены на скриншотах. Увы, как ребята из TheSpyHood не старались, им не удалось заметить какой-либо разницы в производительности между операционными системами. Важно понимать, что в данном случае речь идёт о средних показателях, в то время как в случае с фиксацией 0.1% чаша весов часто склоняется в сторону Windows 11. Поскольку речь идёт о редких явлениях, которые, как правило, не замечают обычные геймеры, то брать их в расчёт мы не будем.





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Кстати, когда Windows 10 только появлялась на рынке, Microsoft проводила активную рекламную компанию, в которой утверждалось, что в новой операционной системе игры идут гораздо быстрее, вот только даже спустя много лет, старушка «Семёрка» запускает все совместимые проекты не хуже, а в некоторых случаях и лучше. Стоит понимать, что новые игры уже будут идти лучше на Windows 10, поскольку NVIDIA прекратит выпуск драйверов для Windows 7. Всё это может говорить только об одном: рано или поздно Windows 11 окажется быстрее Windows 10, но пока между ними наблюдается паритет. Стоит отметить, что речь идёт о первом стабильном образе новой ОС. Возможно, во время релиза всё изменится.



