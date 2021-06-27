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Глава CD Projekt считает Cyberpunk 2077 стабильной, но пока не готов назвать сроки выхода дополнений

Как оказалась, Cyberpunk 2077 уже достаточно стабильна
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Обычно на разработку блокбастеров уходит 3 года. Крупные студии, которые занимаются созданием популярных серий, научились выпускать качественный продукт без багов за 2 года. На производство Cyberpunk 2077 ребята из CD Projekt RED потратили 7 лет. Было бы логично предположить, что игра должна получиться идеальной, с огромным виртуальным миром и захватывающими квестами, а реиграбельность находиться на невиданном уровне. Кстати, ведьмак 3 создавался 4 года, но всё это в нём присутствовало в полной мере. Как оказалось, 7 лет – это мало, ну а результатом работы стала фактически неработоспособная версия, которая тормозила абсолютно на любых видеокартах.

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Насколько часто Sony принимает решение выбросить из PlayStation Store игру, приносящую золотые яйца? Мы такого не помним, но для Cyberpunk 2077 сделали исключение. С момента выхода прошло почти 7 месяцев. Ещё не забыли, что Assassin’s Creed делают всего пару лет? 7 месяцев, а играть в Cyberpunk 2077 всё ещё нереально. На этой неделе Sony вернула проект в собственный магазин, но настоятельно просит владельцев обычной версии PlayStation 4 не запускать её на своих приставках. Относительно стабильный гейминг ожидается на версии с приставкой «Pro», а также на обеих моделях PlayStation 5. И вот в этот момент на несколько вопросов ответил глава CD Projekt Адам Кичиньски.

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По его словам, версию, которая сегодня доступна на всех платформах, он склонен считать удовлетворительной. Он также доволен работой команды, полагая, что ребята сделали всё, что от них зависело. Адам предпочитает игнорировать очевидные проблемы, а на комментарий журналистов о реальном положении игры, отвечать пока не готов. Глава польской студии уверен, что Cyberpunk 2077 ждёт светлое будущее. Он анонсировал новые патчи. К сожалению, неясно, в каком году игра перестанет пестрить багами. На самом деле всё куда хуже. Если отбросить претензии к производительности, то самая ожидаемая игра 2020 года не тянет на ААА уровень. Она получила примитивный сюжет, плоские квесты и скрипты из 90-х годов. Но главное – всё это уже не исправить. Можно попытаться разбавить скучную сюжетку дополнениями, но о чём нам могут поведать, если финальная точка поставлена? Увы, но мы так и не получили хвалёную вариативную систему, когда любое решение игрока влияет на финал.

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Как оказалось, глава CD Projekt на все эти вопросы имеет противоположную точку зрения. Может он просто не играл в Cyberpunk 2077?

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