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Роботы и ИИ привели к снижению зарплат до 70%, а к 2025 году машины лишат работы 85 млн человек

Изучаем неутешительные данные Национального бюро экономических исследований США
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Прежде чем мы приступим к обсуждению столь щекотливого вопроса, изучите несколько графиков ниже. На них отображены курсы акций самых дорогих компаний мира. Увидели? Так вот, за последние два года крупный бизнес расцвёл. Microsoft, Amazon, Google, Apple и другие выросли в 2-3 раза, и сегодня кажутся настоящими монстрами. Microsoft и Apple уже стоят больше 2 триллионов, а две остальные пока только движутся к покорению этого рекорда. Есть ещё Tesla, которая растёт на вере в исключительную гениальность Илона Маска, но в последнее время автомобильный бизнес штормит.

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Несколько дней Национальное бюро экономических исследований США выпустило занимательный отчёт. Увы, получить к нему доступ не получится, но зато есть аналитика на сайте Forbes, основанная на указанном выше материале. Суть исследования такова: активное внедрение роботов привело к снижению реальных заработных плат до 70% в отдельных отраслях. При этом больше всего страдают представители рабочих специальностей. Удивительно, но люди, которые следят за работой сложных механизмов, столкнулись с выбором: или уходить, или получать меньше.

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А вот реальные доходы представителей так называемых «Белых воротничков» увеличиваются с каждым годом. А ведь большинство из этих людей заняты торгами на биржах, предоставлением аналитических прогнозов и другой деятельностью, которая не несёт никакой пользы для человечества. Если наши читатели не согласны с такой точкой зрения, полагая, что брокеры, риэлторы и трейдеры – это лучшие представители человеческой расы, то милости просим в комментарии.

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В отчёте сообщается, что роботизация и интеграция ИИ не только снизит заработную плату, но и приведёт к сокращению 85 миллионов рабочих мест по всему миру к 2025 году. Но и это далеко не всё, ведь уже в следующем десятилетии начнутся проблему у врачей. Роботы медленно, но уверенно осваивают проведение сложных операций, диагностику и лечение болезней. Уже скоро высококвалифицированные медики начнут испытывать давление. За ними ощутят проблемы и финансисты, а также многие другие. А вот у ребят из вышеперечисленных компаний будет всё хорошо. Если финансовый пузырь продолжит надуваться, то их капитал перевалит за 3 триллиона и пойдёт дальше. Ну а вы продолжайте верить, что вам не о чем беспокоиться. Всё дело во времени, ведь рано или поздно и вас могут заменить умным механизмом.

Социальное неравенство нарастает. Мир снова погружается в смутные часы, когда основная часть материальных благ находилась в руках единиц. Подобных периодов в истории человечества было предостаточно, вот только завершалось всё кровью, а цивилизация отбрасывалась на десятилетия и даже столетия назад.

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