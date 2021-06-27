Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Прежде чем мы приступим к обсуждению столь щекотливого вопроса, изучите несколько графиков ниже. На них отображены курсы акций самых дорогих компаний мира. Увидели? Так вот, за последние два года крупный бизнес расцвёл. Microsoft, Amazon, Google, Apple и другие выросли в 2-3 раза, и сегодня кажутся настоящими монстрами. Microsoft и Apple уже стоят больше 2 триллионов, а две остальные пока только движутся к покорению этого рекорда. Есть ещё Tesla, которая растёт на вере в исключительную гениальность Илона Маска, но в последнее время автомобильный бизнес штормит.

реклама





Несколько дней Национальное бюро экономических исследований США выпустило занимательный отчёт. Увы, получить к нему доступ не получится, но зато есть аналитика на сайте Forbes, основанная на указанном выше материале. Суть исследования такова: активное внедрение роботов привело к снижению реальных заработных плат до 70% в отдельных отраслях. При этом больше всего страдают представители рабочих специальностей. Удивительно, но люди, которые следят за работой сложных механизмов, столкнулись с выбором: или уходить, или получать меньше.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b> RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

А вот реальные доходы представителей так называемых «Белых воротничков» увеличиваются с каждым годом. А ведь большинство из этих людей заняты торгами на биржах, предоставлением аналитических прогнозов и другой деятельностью, которая не несёт никакой пользы для человечества. Если наши читатели не согласны с такой точкой зрения, полагая, что брокеры, риэлторы и трейдеры – это лучшие представители человеческой расы, то милости просим в комментарии.

реклама

В отчёте сообщается, что роботизация и интеграция ИИ не только снизит заработную плату, но и приведёт к сокращению 85 миллионов рабочих мест по всему миру к 2025 году. Но и это далеко не всё, ведь уже в следующем десятилетии начнутся проблему у врачей. Роботы медленно, но уверенно осваивают проведение сложных операций, диагностику и лечение болезней. Уже скоро высококвалифицированные медики начнут испытывать давление. За ними ощутят проблемы и финансисты, а также многие другие. А вот у ребят из вышеперечисленных компаний будет всё хорошо. Если финансовый пузырь продолжит надуваться, то их капитал перевалит за 3 триллиона и пойдёт дальше. Ну а вы продолжайте верить, что вам не о чем беспокоиться. Всё дело во времени, ведь рано или поздно и вас могут заменить умным механизмом.

Социальное неравенство нарастает. Мир снова погружается в смутные часы, когда основная часть материальных благ находилась в руках единиц. Подобных периодов в истории человечества было предостаточно, вот только завершалось всё кровью, а цивилизация отбрасывалась на десятилетия и даже столетия назад.