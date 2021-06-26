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Описать происходящие события на криптовалютном рынке крайне сложно. В последнее время цифровые деньги лихорадит. На этой неделе Биткоин опускался до 28 500 долларов, после чего внезапно вырос, поднявшись выше 34 тысяч. Некоторые аналитики связывают это с бурной деятельностью Китов, которые продолжают покупать криптовалюту. Этому есть логичное объяснение, ведь сейчас они просто набивают Биткоинами свои кошельки. Как только Киты решат, что кошельки заполнены, стоимость криптовалюты вернётся к рекордным значениям, а крупная рыба снова начнёт продавать цифровые деньги криптохомякам с немалой наценкой. Это всего лишь один из сценариев развития событий, но именно он кажется нам наиболее вероятным.

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Ну а пока криптовалюты снова опустились на дно. Эфир упал ниже 1800 долларов, что привело к очередному ухудшению положения майнеров, добывающих криптовалюту на больших и малых фермах. Давайте изучим, как сегодня живётся доморощенным шахтёрам. Итак, полноценная ферма на 8 видеокарт GeForce RTX 3080 сегодня генерирует 40.83 доллара в сутки, что даёт нам всего 153 (11 000 рублей) доллара в месяц на одну такую видеокарту. Заглянув в Ситилинк, мы видим, что подобная карта стоит 223 000 рублей, а значит вернуть вложения удастся за 20 месяцев. Очень много, а ведь цена на видеокарту ещё и упала в связи с появлением на рынке большой партии. Кто знает, сможет ли NVIDIA поддерживать поставки на текущем уровне.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b> RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Теперь проанализируем доходность на популярной среди майнеров GeForce RTX 3070. Данная модель в Ситилинк стоит 140 000 рублей. На сегодня 8 таких видеокарт на одной ферме добывают Эфира на 25.61 доллара. Путём простого умножения получаем 90 долларов (6500 рублей) в месяц. Это значит, что мегапопулярная GeForce RTX 3070 отбивается за 21.5 месяцев.

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Нет никаких сомнений, что фермеры ждут роста цен на Эфир. Если он снова подорожает до 3000 долларов и выше, доходность резко возрастёт, что позволит им распродать накопленную криптовалюту с огромным плюсом. Воплотятся ли подобные мечты в реальность, большой вопрос. Сегодня мы можем констатировать, что спустя полтора месяца после обрушения крипторынка, цифровые деньги всё ещё нестабильны. Доходы майнеров находятся на низком уровне, а просвета не видно. Возможно, у самих фермеров есть на этот счёт своё мнение. Уверены, что нашим читателям будет крайне любопытно с ним ознакомиться.