Наиболее полная информация о видеокартах Radeon RX 6700/6600/6600ХТ – сроки выхода и спецификации
Несколько дней назад ASRock случайно рассекретила дизайн видеокарты Radeon RX 6600. Она поставляется вместе с системным блоком DeskMini Max и получила небольшую плату с одним кулером. Подтверждений этому не было, а производитель тут же убрал изображения с официального сайта. Может показаться, что это случайность, либо очередная ошибка маркетологов, только спустя два дня в сети засветились новые драйвера для видеокарт, включающие сведения о будущих графических чипах, основанных на GPU Navi 23.
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Сегодня самое время собрать всё, что мы знаем об ещё не анонсированных видеокартах. Прежде всего сроки начала продаж: первоначально Лиза Су обещала выпустить подобные GPU в первой половине 2021 году. Поскольку эта самая первая половина завершается через несколько дней, то питать иллюзии на этот счёт мы не будем. Однако есть предпосылки к тому, что видеокарты уже рядом. Так, новые автомобили Model S Plaid производства Tesla получили встроенную видеокарту на чипе Navi 23, которая полностью соответствует просочившимся спецификациям Radeon RX 6600. Кроме того, мобильная Radeon RX 6600M также позволяет надеяться на скорое появление новых видеокарт. Скорее всего, AMD ждёт первого шага от NVIDIA, которая в ближайшее время должна выпустить видеокарты GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050. Инсайдеры полагают, что ждать начала продаж стоит во 2 половине 2021 года, но, судя по всему, вышеперечисленному, это событие может случиться гораздо раньше.
Кстати, ожидается не одна, а сразу три видеокарты. В первую очередь – это более мощная версия Radeon RX 6600 ХТ, а также Radeon RX 6700. Изучить их ожидаемые спецификации можно в таблице ниже. Если коротко, то обе получат 192-битную шину и 8 или 12 Гб видеопамяти. Поскольку всю самую быструю GDDRX захватила NVIDIA, то здесь у нас будет обычная GDDR на 16 Гбит/с. Судя по всему, Radeon RX 6700 должна будет конкурировать с GeForce RTX 3060, в то время как Radeon RX 6600 ХТ нацеливается на GeForce RTX 3050 Ti.
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Стандартная Radeon RX 6600 будет создавать проблемы GeForce RTX 3050, но сегодня предсказать, какая из видеокарт окажется быстрее, нет никакой возможности. Поскольку ни одна из компаний ещё не сделала анонс, всем бюджетным геймерам придётся запастись изрядной долей терпения. Ну а пока предлагаем вам изучить падение заработков майнеров, ведь чем хуже идут дела у этих ребят, тем быстрее видеокарты вернуться в магазины по нормальным ценам.
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