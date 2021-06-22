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Уже несколько месяцев ходят слухи о скором расширении линейки видеокарт Radeon RX 6000. Поскольку верхняя граница чётко очерчена флагманской Radeon RX 6900 ХТ, остаётся дождаться появления бюджетной серии Radeon RX 6600. Данная модель несколько раз мелькала в прессе под разными названиями, но ещё никогда не появлялась вживую. Дошло до того, что такая карточка появилась в новом автомобиле Tesla, что вызвало удивление среди геймеров и восхищение у будущих владельцев прокачанного Model S Plaid. Как оказалось, Radeon RX 6600 не только готовится к выходу, но и активно тестируется партнёрами AMD.

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Так, сегодня в прессу попало изображение нового системного блока DeskMini Max производства ASRock. Казалось бы, ничего выдающегося он собой не представляет. К примеру, ПК поддерживает процессоры Ryzen от 2000-й до 5000-й включительно. Поскольку система имеет небольшой размер, было принято решение ограничить показатель TDP на уровне 105 Вт. Материнская плата имеет соответствующий форм-фактор, а максимальное количество оперативной памяти заявлено на отметке 128 Гб. В качестве видеокарты заявлено три варианта, включая несколько профессиональных моделей, GeForce RTX 3060 и неизвестную науке Radeon P120 ITX.

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И вот здесь и кроется самое интересное, ведь у нас есть фотография. Перед нами компактная модель, получившая скромную систему охлаждения из одного кулера и один 8-контактный источник питания. Инсайдеры не стали долго думать, заявив, что перед нами бюджетная Radeon RX 6600 на урезанном ядре Navi 23. К сожалению, ASRock не горит желанием анонсировать подобную видеокарту раньше срока, поэтому пока хранит молчание. Стоит отметить, что других претендентов просто нет. Модели предыдущего поколения не могли похвастать такой энергоэффективностью, а значит перед нами с высокой долей вероятности Radeon RX 6600.

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Отметим, что инсайдеры ожидают, что подобная карта получит 8 Гб памяти на 128-битной шине. Она сможет конкурировать с ещё не анонсированными бюджетниками NVIDIA серии GeForce RTX 3500. Но пока ни зелёные, ни красные не решаются представить новое поколение недорогих бюджетных игровых графических чипов.