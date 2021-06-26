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Сегодня даже непосвящённые в дела майнеров пользователи знают о том, что GeForce RTX 3080 является самой выгодной видеокартой для добычи Эфира. Стоит понимать, что более дорогая RTX 3090 способна обеспечивать куда более внушительный хешрейт, но по соотношению цены и эффективности флагману за народным топом не угнаться. В какой-то момент ажиотаж на рынке дошёл до такой стадии, что фермеры был готовы покупать GeForce RTX 3080 за 300 000 рублей. К счастью, в последнее время Эфир перестал приносить ощутимую прибыль, что привело к значительному оттоку шахтёров. На этом фоне продавать видеокарты по прежним ценам стало просто невозможно. Ну а результат не заставил себя ждать.

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Сегодня мы писали о снижении стоимости на видеокарты на отечественном рынке. Почитать это этом можно в наших материалах (1 и 2). Ну а мы продолжим рассказывать вам об очередном падении цен на любимую карту для майнеров – GeForce RTX 3080. Почти 90 000 рублей потеряла модель производства MSI. В данном случае перед нами ни какой-то бюджетный Palit, который вызывает недоверие в кругах продвинутых пользователей. Видеокарта MSI обладает отличной стабильностью и предлагает теоретическую возможность разгона за счёт эффективного охлаждения и требует подключения с помощью трёх 8-пиновых разъёмов. Сегодня данная модель продаётся за 209 990 рублей, что может показаться для геймеров ужасно дорогим приобретением, но при правильном бюджете способна отбить вложения на ферме примерно за год.

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Производительность модели Asus немного скромнее, хотя система охлаждения отлично справляется со своими задачами. Тактовые частоты находятся на уровне эталонных, что не позволит получить дополнительную производительность за счёт заводского буста. Стоит понимать, что мощи GeForce RTX 3080 сегодня достаточно для большинства задач, поэтому мы предлагаем не платить за лишние 100 МГц, сэкономив деньги на игры и качественную мышь.

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Ещё один вариант производства MSI не хватает звёзд с неба. Карта ограничена TDP 750 и требует всего 2 разъёма питания. Это значит, что говорить о разгоне не стоит, хотя для кого-то такой вариант может оказаться предпочтительные из-за меньших требований к блоку питания. Цена, как и на две видеокарты выше, зафиксирована на отметке 209 990 рублей.

Цена на внешнюю видеокарту производства GIGABYTE способна удивить даже прожжённых любителей скидок. Важно учитывать, что карта полностью соответствует спецификациям других моделей, но позволяет подключать её к ноутбукам, превращая их в настоящий игровой комбайн. В данном случае мы имеем скидку в размере 130 000 рублей. Поторопитесь, обычно через пару часов после появления столь внушительного дисконта, геймеры разбирают всё под чистую.

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