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Цены на GeForce RTX 3070 Ti в РФ продолжают падать – с момента анонса видеокарта подешевела в 2 раза

Лучшая цена на рынке за одну из самых быстрых видеокарт в природе
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5
-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке
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Во время третьей распродажи видеокарт GeForce RTX 3070 Ti в DNS геймеры разбирали и модели за 58 000 рублей, и за 74, и даже дороже за 100 тысяч. Неудивительно, ведь в других магазинах их можно было встретить не дешевле 160 000 рублей, что делало покупку логичной. Что же, сегодня смысла в таком поступке становится всё меньше, ведь на российский рынок пришли огромные скидки. Прежде всего поговорим о GeForce RTX 3070 Ti.

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Наибольший интерес может вызвать модель производства Palit. Собственно, она не предлагает заводского разгона, у неё нет системы водяного охлаждения, и она, увы, не умеет готовить завтрак. Вместо этого вы получаете просто качественный продукт, способный запускать абсолютно все игры в природе на максимальных настройках в разрешении 2К. В большинстве случаев видеокарта справляется и с 4К, но NVIDIA позиционирует GeForce RTX 3070 Ti как оптимальный выбор для 2К. Кто мы такие, чтобы спорить с экспертами? В данном случае видеокарта продаётся в магазине Регард, а вы сможете купить её исключительно в сборке. Это минус, но для тех, кто давно мечтал о мощном системном блоке станет настоящим подарком. Главное выбрать, на какой праздник. Вот несколько идей на 25 июня: День дружбы и единения славян; День моряка; День начала борьбы против Американского империализма в Северной Корее; День посадки деревьев на Филиппинах, а может вам нравится Национальный день сома в США (речь о рыбе сом)? Выбирайте.

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RTX 3060 за копейки в XPERT.RU - смотри цену
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
<b>3070 Ti в Compeo уже дешевле 100 000р</b>
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Для тех, кто напрочь отказывается брать сборку, есть вариант в Compeo. Там доступна ещё одна модель GeForce RTX 3070 Ti от Palit по цене 95 785 рублей. Никаких проблем с покупкой в сборке нет. Магазин указывает, что вам придётся подождать доставки несколько дней, но это не такая большая проблема, поскольку многие ждут уже почти год. Пожалуй, единственным минусом покупки является небольшая гарантия. Так, если в Регарде на похожую модель от того же производителя вам дадут 36 месяцев, то в Compeo ограничат всего 12-ю месяцами. Причин для подобного снижения гарантийного срока нет, но в любом случае выбор делать вам. Можно подождать сотой волны распродаж в DNS, надеясь, что на этот раз удастся купить видеокарту быстрее ботов и перекупщиков.

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По итогам года майнерам достанется примерно каждый восьмой жёсткий диск
hammer.77
10:01
Начало уже неплохое. Дай Бог дальше цены будут снижаться .
Цены на GeForce RTX 3070 Ti в РФ продолжают падать – с момента анонса видеокарта подешевела в 2 раза
ахахах
09:58
может для винды и мало 4гигабайт,но в 1988г с 256кб озу у бортового компьютера космический корабль из космоса без пилота садился великолепно.А винда это всё недопрограммирование
Microsoft повысила системные требования новой ОС Windows 11, сделав её несовместимой со старыми ПК
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