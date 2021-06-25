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Во время третьей распродажи видеокарт GeForce RTX 3070 Ti в DNS геймеры разбирали и модели за 58 000 рублей, и за 74, и даже дороже за 100 тысяч. Неудивительно, ведь в других магазинах их можно было встретить не дешевле 160 000 рублей, что делало покупку логичной. Что же, сегодня смысла в таком поступке становится всё меньше, ведь на российский рынок пришли огромные скидки. Прежде всего поговорим о GeForce RTX 3070 Ti.

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Наибольший интерес может вызвать модель производства Palit. Собственно, она не предлагает заводского разгона, у неё нет системы водяного охлаждения, и она, увы, не умеет готовить завтрак. Вместо этого вы получаете просто качественный продукт, способный запускать абсолютно все игры в природе на максимальных настройках в разрешении 2К. В большинстве случаев видеокарта справляется и с 4К, но NVIDIA позиционирует GeForce RTX 3070 Ti как оптимальный выбор для 2К. Кто мы такие, чтобы спорить с экспертами? В данном случае видеокарта продаётся в магазине Регард, а вы сможете купить её исключительно в сборке. Это минус, но для тех, кто давно мечтал о мощном системном блоке станет настоящим подарком. Главное выбрать, на какой праздник. Вот несколько идей на 25 июня: День дружбы и единения славян; День моряка; День начала борьбы против Американского империализма в Северной Корее; День посадки деревьев на Филиппинах, а может вам нравится Национальный день сома в США (речь о рыбе сом)? Выбирайте.

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Для тех, кто напрочь отказывается брать сборку, есть вариант в Compeo. Там доступна ещё одна модель GeForce RTX 3070 Ti от Palit по цене 95 785 рублей. Никаких проблем с покупкой в сборке нет. Магазин указывает, что вам придётся подождать доставки несколько дней, но это не такая большая проблема, поскольку многие ждут уже почти год. Пожалуй, единственным минусом покупки является небольшая гарантия. Так, если в Регарде на похожую модель от того же производителя вам дадут 36 месяцев, то в Compeo ограничат всего 12-ю месяцами. Причин для подобного снижения гарантийного срока нет, но в любом случае выбор делать вам. Можно подождать сотой волны распродаж в DNS, надеясь, что на этот раз удастся купить видеокарту быстрее ботов и перекупщиков.