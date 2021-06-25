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Майнеры тоже люди. А вы не знали? Вообще несчастных китайских фермеров нужно пожалеть, ведь бедолаги купили сотни тысяч видеокарт прямо под заводами партнёров NVIDIA, оставив нас с вами истекать слюной на GeForce RTX 3080 за 300 000 рублей. Они делали всё возможное, чтобы Эфириум был как можно дороже, что отдаляло перспективу снижения цен на видеокарты. Также они посмеивались над геймерами, называя их бездельниками и тупицами, которые прожигают время в бесполезных играх. Себя же они гордо величали бизнесменами. Только не думайте, что мы имеем на майнеров зуб. Это не так. И дабы вам доказать, что мы относимся к ним очень хорошо, давайте сегодня сделаем отличную подборку видеокарт специально для фермеров, которые планируют расширяться, желая снова оставить геймеров ни с чем.

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GeForce RTX 3070 производства Palit – это самое выгодное предложение этого лета. Оно такое же горячее, как и сама видеокарта. Не в смысле, что она греется, а в том плане, что её нрав горяч, а производительной мощи достаточно, чтобы разогнать ваш компьютер до максимальных скоростей. В данном случае вас ждёт скидка в размере 85 тысяч рублей, что просто за гранью всех рекордов. Не забывайте, что для подобной видеокарты нужен вместительный корпус и действительно мощный блок питания.

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GIGABYTE предлагает слегка разогнанный вариант GeForce RTX 3070, но это не так важно, если вы собираете ферму. Здесь куда важнее цена и стабильность. Первое – 115 990 рублей (с дисконтом в 80 000 рублей), ну а второе представлено внушительной системой охлаждение с гарантией 36 месяцев. Вообще майнить сегодня стало не так выгодно, как было ещё месяц назад, но ведь с нами Илон Маск. Миллиардер может в любой момент оторваться от своих многочисленных дел, написав несколько важных постов. Это значит, что мы имеем дело с долгосрочным вложением. Воспринимайте видеокарту, как ларёк с сигаретами. Если не повезёт – ну бывает. Ларёк ведь тоже могут спалить хулиганы!

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В качестве финальной точки – GeForce RTX 3070 производства MSI. Перед нами легендарное качество, а сама видеокарта радует тишиной. За всё это придётся заплатить 119 990 рублей, но в момент создания фермы из восьми видеокарт подобные мелочи не имеют решающего значения. Вам ведь нужно ещё вернуть вложения. Поэтому нужно брать только то, что советуют прожжённые майнеры, а они сегодня кивают в сторону MSI. Кто мы такие, чтобы с ними спорить?

P.S. GeForce RTX 3070 Ti не подходит для майнинга, поскольку имеет блокировку хешрейта.