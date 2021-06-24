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В последнее время на рынке криптовалют неспокойно. Трейдеры теряют миллиарды долларов, инвесторы сомневаются в эффективности дальнейших вкладов в цифровые деньги, а обычные пользователи бросаются из стороны в сторону, в надежде сохранить пару сотен долларов, которые могут в любую секунду превратиться в самый настоящий бублик. Не добавляет оптимизма решимость китайских властей покончить с майнингом. Руководители отдельных провинций гонят фермеров словно чуму, а электростанции получили ультимативный приказ не допускать подключения шахтёров к централизованным сетям. Ожидается, что уже к началу июля это приведёт к закрытию 90% всех криптовалютных ферм в Поднебесной. Что же, судя по всему, майнеры бросают свой бизнес.

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Сегодня у нас есть любопытный график сложности добычи Биткоина. Важно понимать, что это ещё не конец истории, ведь на дворе только 24 июня. В последующие дни произойдёт обрушение показателей, а сегодня они уже упали на 30% по сравнению с пиковыми значениями в середине мая. Фермы закрываются, но пока неясно, куда китайцы двинутся. Не так давно по сети ходила байка о транспортировке нескольких тонн оборудования в США. Стоит понимать, что это даже не большая по размеру ферма. Скорее перед нами средняя шахта, на несколько тысяч майнеров, в то время как действительно массивные конструкции из провинции Сычуань могут быть в десятки раз больше. Спрятать в вагоне поезда их не выйдет, а значит мы с вами первыми узнаем, когда начнётся большая миграция.

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Точно такая же ситуация и с Эфириумом. Как видите, пиковая сложность с показателем 7.25 была достигнута в середине мая. Сегодня сложность рухнула до апрельских значений и составляет 5.65, что говорит только об одном: майнеры массово отключают свои фермы. Возможно, именно это не позволяет Эфириуму расти в цене, ведь в последнее время криптовалюта не может подняться выше 1900 долларов. А может быть – всё наоборот: из-за нестабильности Эфира майнеры выключают свои фермы. Что бы ни было первопричиной, отрицать происходящее бегство нельзя.

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Как мы уже писали выше, самое интересное начнётся в начале июля. Никто не обещает, что китайские майнеры за один день отключат фермы. Скорее всего, процесс растянется до осени, а правоохранительным органам ещё долго придётся вылавливать мелких шахтёров. Ну а судьба тех, кто добывает монетки на домашних компьютерах, зависла в воздухе, ведь о них ни один чиновник пока не заикался.