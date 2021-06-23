Иран ужесточил меры против майнеров и конфисковал крупную ферму на 7000 устройств
В мире не так много стран, которые объявили о своей лояльности к майнерам. Если отбросить в сторону сказки о попытках президента Сальвадора создать геотермальные электростанции, то на ум прежде всего приходит Иран. Страна уже много лет находится под санкциями, а криптовалюта позволяет получать доступ к огромным долларовым активам. Есть одно условие: после добычи на фермах, местные шахтёры обязаны продавать монетки государству. Неясно, насколько предложение соответствует рыночной цене, но выбора у фермеров нет. Однако, это не значит, что так поступают все, а тем более не значит, что не предпринимаются попытки спрятать полученный доход.
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Ещё в мае правительство Ирана фактически запретило майнинг. Проблема в сухой погоде, а также в недостатке влаги. На момент запрета все местные фермеры генерировали около 4.5% от всего хешрейта Биткоина, что очень немало. Поскольку с того времени данный показатель по миру падал несколько раз, отследить вклад майнеров из Ирана сегодня сложно, но даже если кто-то там что-то и копает, то его скоро найдут.
Как сообщается, на западе Тегерана была обнаружена огромная ферма, состоящая из 7000 полностью укомплектованных устройств для майнинга. Местность была заброшена, а сама ферма располагалась внутри выведенной из строя старой фабрики. Вычислить объект было сложно, поскольку шахтёры подключились к высоковольтной сети и совсем не платили за электричество. Всё оборудование было конфисковано, а чиновники уже называют добычу самой крупной в истории. Неясно, ведётся ли вообще сегодня в Иране централизованная добыча, ведь, по официальным данным, электричества и без того не хватает.
О судьбе изъятого оборудования ничего не известно, так же как не сообщается и о том, куда пропало железо с закрытых в январе незаконных 1620 ферм. Что удивительно, ранее власти Ирана сами приглашали в страну китайских шахтёров, обещая им идеальные условия. Указывалось, что их ждёт дешёвая электроэнергия, полностью созданная инфраструктура и различные поблажки. Судя по всему, все обещания забыты, а наивных шахтёров отлавливают, а дорогостоящее оборудование отнимают. О судьбе самих фермеров мы также ничего не знаем, но вообще подобные акции не увеличивают привлекательность Ирана в глазах потенциальных перебежчиков из Китая. Теперь эти ребята сто раз подумают, прежде чем делать выбор в сторону опальной страны, ведь настроения там меняются быстрее, чем китайцы майнят криптовалюту.
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