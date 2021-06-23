Больше 90% китайских майнеров закроют фермы по добыче Биткоинов к концу текущей недели
Ещё месяц назад китайские майнеры генерировали 50% всех добываемых Биткоинов. Это действительно впечатляющая цифра, а переломить положение не могла ни одна страна. Что интересно, показатели сложности постоянно увеличивались, что говорило о том, что наряду с фермерами из других стран, в Китае продолжало вводиться в строй новое оборудование. После месяца преследования местных шахтёров стало ясно, что правительство Поднебесной не остановится, пока все фермы не будут отключены.
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По данным некоторых источников, несколько недель назад началась большая миграция. Фермы постепенно отключаются, а прогнозы неутешительные. Предполагается, что уже к концу июня 90% всех майнеров прекратят добычу на территории материкового Китая. Что любопытно, большая часть провинций пока не рассматривали и не вводили запрет на работу фермеров. Но это уже не так важно, ведь есть негативный опыт Сычуани. Дело в том, что ранее чиновники на встрече с представителями местных майнеров пообещали им не закрывать фермы до конца октября 2021 года. Поскольку соглашение было нарушено уже спустя несколько дней, фермеры опасаются, что подобное ждёт все остальные провинции.
Ранее из Китая начали выводить свои серверы криптобиржи Huobi и Bybit. Они вынуждены были последовать указанию правительства, запретив местным компаниями и частным лицам доступ к своим сайтам. Сами майнеры уже неоднократно высказывали своё недовольство. По их мнению, они столкнулись с несправедливым отношением. Якобы, в Сычуани есть немалое количество лишней электроэнергии, которая добывается на гидроэлектростанциях. Она является чистой и не вредит природе. Но и это даже не всё. Дело в том, что запрет работает только против крупных майнеров, в то время как небольшие фермы остаются без контроля правительства.
Это позволяет им уходить от наказания, оставаясь в привилегированном положении. По сути их так много, что отключение больших ферм не решит ситуацию с выбросами углеводородов. Судя по всему, голоса майнеров услышаны не будут. Кроме того, шахтёры просто не учитывают, что они стали первыми на пути внедрения новых законодательных актов. Точно такая же судьба ждёт всех китайцев, количество потребления электричества которых вызовет подозрения властей. Сроки не называются, но даже 90% фермеров, которые вынуждены будут искать себе новый дом – это очень много.
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